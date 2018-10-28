Падіння вертольоту власника "Лестера": стало відомо, хто був з ним на борту
Разом з мільярдером та головою британського футбольного клубу "Лестер" Вішай Шрівадданапрабхою на борту літака, який розбився, було п'ятеро людей.
Про це повідомляє в телеканал Sky News.
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Серед п'яти була його донька, двоє пілотів і ще один чоловік, особа якого досі невідома.
За даними телеканалу, вертоліт впав через проблеми з заднім гвинтом.
Нагадаємо, невдовзі після матчу "Лестера" та "Вест Хема" вертоліт Augusta Westland AW-169, який належав мільярдеру, злетів з центру поля і впав на стоянку поблизу стадіону. На місці падіння виникла величезна пожежа. Рятувальникам довелося понад 20 хвилин гасити вогонь.
Вішай Шрівадданапрабха володів статками у 4,9 мільярда доларів. Головний його актив – мережа супермаркетів King Power у Великобританії. Сам він родом з Тайланду, але розбагатівши на торгівлі, перебрався до Англії.
У 2011 році він придбав футбольний клуб "Лестер" за 50 мільйонів доларів. У сезоні 2015-2016 "Лестер" став чемпіоном Англії.
Варто зазначити, що на матчі "Лестера" мільярдер неодмінно прибував на гелікоптері Augusta Westland AW-169, який коштує 3 мільйони доларів. Вертоліт сідав у центрі поля. І з центру поля забирав власника футбольного клубу після матчу.