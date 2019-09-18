Падіння євробондів пов'язано з діями олігарха Ігоря Коломойського, – експерти

Спеціаліст відділу боргових цінних паперів ІК Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що падіння євробондів викликано останніми діями підприємця Ігоря Коломойського, зокрема нападом на Валерію Гонтареву.

Євробонди України впали у вівторок на 1,8-2% незважаючи на зростання попиту на них раніше. Падіння означає, що Україні набагато складніше буде позичити гроші на зовнішніх ринках у майбутньому, ті що вдасться позичити коштуватимуть державі дорожче.

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Це означає, що доведеться заплатити більше грошей за залучені фінансові ресурси, що погіршить макроекономічні показники. Зокрема, може негативно вплинути на курс гривні послабивши його щодо долара.

За словами Івана Компана з First Kyiv Investment Club ще однією причиною могли стати жорсткі заяви Коломойського спрямовані проти роботи представників західного бізнесу в Україні.

Нагадаємо, вночі з 16 на 17 вересня під Києвом у селі Гореничі був спалений будинок ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої.

"По-суті падіння євробондів означає, що Україні перестали довіряти. Інвестори не впевнені в завтрашньому дні. Це сумна тенденція. Якщо так все триватиме, у нас будуть проблеми з позиками і вартістю кредитів. Гроші для країни подорожчають", – заявив Компан.

Як раніше повідомляли ЗМІ, українські єврооблігації впали на тлі новин про нібито можливий компроміс з колишнім власником націоналізованого у 2016 році ПриватБанку і підпалі будинку ексглави Національного банку України Валерія Гонтаревої.

Вчора, 17 вересня, авторитетне серед інвесторів видання Financial Times написало про можливий компроміс з колишнім власником націоналізованого в 2016 році ПриватБанку – бізнесменом Ігорем Коломойським. Інформацію одразу ж розтиражували українські ЗМІ. У відповідь прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд уважно вивчає ситуацію навколо ПриватБанку, але ніяких переговорів ні з ким не веде.

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В кінці серпня Гонтареву збив автомобіль в центрі Лондона, де вона зараз проживає. А в ніч на 5 вересня машина невістки ексглави НБУ була облита бензином і спалена перед її будинком в центрі Києва. Через тиждень обшуки пройшли в квартирі в Києві, в якій Гонтарева прописана, але в якій не проживає вже більше року.

Адвокати і сусіди на обшуку, під час якого правоохоронці виламали двері квартири, не були присутні. Сама ексглава НБУ пов'язує проблеми, які у неї виникли, з ситуацією навколо ПриватБанку.