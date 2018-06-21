Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі

Закупівлі непрацюючих інкубаторів для немовлят, фейкових швидких та "Таміфлю" від свинячого грипу втричі дорожче цін виробника – це все історії Юлії Тимошенко, про які українці, на жаль, вже давно забули.

Осінь 2009 року. В Україні – епідемія свинячого грипу. Є перші смерті, тому що хворі вчасно не отримали ліки, що могли б врятувати їхні життя. 2 листопада, ніч, аеропорт Бориспіль, на летовищі під світлом телекамер гуртується політичне керівництво країни: прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та міністр закордонних справ Петро Порошенко.

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Вони особисто зустрічають літак зі Швейцарії з важливим вантажем – препаратом "Таміфлю" від грипу, що його закупив уряд і Міністерство охорони здоров'я. Ця пафосна історія "порятунку" українців від свинячого грипу закінчилася, як завжди – схемою з переплати на закупівлі життєво-необхідного препарату.

По гарячих слідах журналісти з'ясували, що уряд Тимошенко купив ліки у фірми-посередника в п'ять разів дорожче, ніж міг купити напряму у виробника – швейцарської компанії Roche. Так, вартість закупленого препарату, який зустрічалали в аеропорту Тимошенко і Порошенко становила 251 гривню або 22 євро за курсом 2009 року за упаковку. А знаєте, яка була офіційна ціна на сайті виробника для таких країн, як Україна? П'ять - шість євро.

Тобто виробник пропонував уряду купити ліки ще до епідемії по ціні п'ять - шість євро, а їх уряд Тимошенко купив по 22. Мало того закупили препарат у одіозного дистриб’ютора – компанії "Ганза", що належала Петру Багрію, одному з фаворитів тендерів міністерства.

Закупівлями "Таміфлю" займався тоді директор департаменту МОЗ Юрій Константінов. Тільки журналісти з'ясували, що раніше Константінов працював директором в компанії Петра Багрія. Як бачимо десять років тому схемщики навіть не заморачувалися з "підставними" компаніями – просто купували все у своїх. До речі, Петро Багрій, як і Юлія Тимошенко, критикує міжнародні закупівлі, бо сьогодні його компанії перемагають на тендерах набагато рідше, ніж це було можливо за часів прем’єрства Юлії Володимирівни.

Тоді 3 фірми, пов'язані з Багрієм отримали від МОЗ 588 мільйонів гривень. Лише одна компанія “Ганза”, поки Тимошенко очолювала уряд, виграла на державних закупівлях 198 мільйонів гривень, з них – 185 мільйонів на тендерах Міністерства охорони здоров'я. Варто згадати, що долар на початку прем’єрства Юлії Володимирівни коштував менше 5 гривень. Тобто фірми-прокладки близькі до співробітників Міністерства охорони здоров’я при прем’єрстві Юлії Володимирівни вигравали державні тендери на сотні мільйонів доларів.



Юлія Тимошенко



Контроль над фармацевтичною галуззю в часи керування уряду Тимошенко здійснювали теж "соратники" прем'єрки. Керівниками двох основних фармрегуляторів країни стали люди, пов'язані з особистим лікарем Тимошенко - Людмилою Падалко. ЇЇ син, Геннадій Падалко, очолив Державну службу з лікарських засобів.

Інший фармацевтичний регулятор "Державний експертний центр" очолив бізнес, партнер Людмили Падалко – Едуард Данилюк, в яких була спільна компанія. Сама Людмила Падалко родом з Дніпра, як і Юлія Володимирівна. Останні 12 років – депутат обласної ради від БЮТ, член політичної ради партії "Батьківщини" теж готується до нового, а вірніше гарно забутого старого курсу Тимошенко.

Падалко, лікарша Юлії Володимирівни очолює Дніпропетровський перинатальний центр та є дуже не бідною людиною, як для лікаря: має будинок на майже 500 квадратів, чотри квартири, з них одну в Криму, дві земельні ділянки, три гаражі та магазин на 165 квадратів. Але згадаємо і інші гучні скандали часів Тимошенко, про які вона не згадує в новому курсі країни. Вже всі забули про кримінальну справу проти Юлії Володимирівни через закупівлю швидких, які виявились звичайними бусіками.

2009 рік. Уряд Тимошенко урочисто звітує про 1000 новеньких швидких для сільських лікарень. Але закуплені автомобілі "Opel Combo", завезені в Україну, як карети швидкої допомоги, виявилися звичайними бусами з аптечками, килимками та наліпками з червоним хрестом та прізвищем прем’єрки. Генеральна прокуратура пізніше відкриває кримінальну справу та звинувачує Тимошенко в нецільовому використанні бюджетних коштів.



Швидкі для сільських лікарень

В Україні, все закінчилося "цапами-відбувайлами". Обвинувачення отримала не прем'єр-міністр чи міністр охорони здоров'я, а двоє працівників митниці та економісту пологового будинку. У той самий період відбувається іще одна закупівля – інкубаторів для немовлят на п'ять мільйонів євро, що виявилися непрацюючими.

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Обидві закупівлі стаються напередодні президентських виборів і Юлія Володимирівна особисто вручає лікарям ключі від "швидких". Авто і поламані інкубатори закуповують в рамках однієї угоди з компанією "Vamed", яка управляє відомою німецькою клінікою "Charité". У цій клініці часто лікується і сама Тимошенко.

Тимошенко – лідер електоральних симпатій українців з короткою політичною пам'яттю. І хоча сама Юлія Володимирівна офіційно не заявляла про участь у президентських перегонах, її політична партія "Батьківщина" вже оголосила про "новий курс України" та "нові можливості для кожного". От тільки під "кожним" вічний кандидат у президенти, схоже, розуміє виключно "своїх". В переддень виборів лідерка Батьківщини, яку часто звинувачують в популізмі, взялася нещадно публічно критикувати медичну реформу, адже медицина сьогодні – болюча тема для кожного українця.



Інкубатори для дітей

Але як бачимо – почала вона не з критики сільської медицини, ініціативи Президента, що було б логічним для "лідерки опозиції", якою вважає себе Юлія Володимирівна, а з міжнародних закупівель. З реформи закупівель ліків через міжнародні організації, яка вже довела свою ефективність і дозволяє щороку економити сотні мільйонів. Це не дивно, адже за золотих часів Тимошенко, коли ліки купували у дистриб’юторів, її все влаштовувало.

Схоже, що саме ці дистриб’ютори і будуть допомагати Юлії Володимирівні сісти в Президентське крісло, фінансуючи її кампанію. Це дозволить їм повернути собі старі схеми та потоки, а Тимошенко гарантувати їм пізніше закупівлю не через міжнародників, а у "своїх" як було і раніше. До цього ж фан-клубу "дерибанщиків медбюджету" перед виборами як бачимо все більше долучаються і народні депутати, і головні лікарі державних клінік, які вже роблять свою ставку на "новий курс", а вірніше "гарне забуте старе".

Автор:Олександра Устінова

