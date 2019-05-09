Пафосні заяви та невиконані обіцянки: чому Луценка необхідно звільнити з посади

Юрій Луценко боїться позбутися посади: відповідати за "кришування" корупціонерів страшно, а отримати депутатський мандат – вже майже неможливо. Ну бо хто ж при здоровому глузді й пам’яті за нього проголосує. От і не залишається нічого, окрім як з останніх сил чіплятися за посаду генпрокурора, продовжуючи пробивати на ній моральне дно.

"На сьогодні я не бачу ані юридичних, а ні моральних підстав писати заяву про відставку," – заявив нещодавно Юрій Луценко.

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Так, генпрокурор перевзувається в зелені кеди, намагаючись за будь-яку ціну залишитися на посаді генерального прокурора.



Луценко перевзувається в зелені кеди

Цинізм Луценка у справі Гандзюк

Напередодні Луценко злив в Інтернет дані з дослідження тіла Катерини Гандзюк.

Послухайте, з яким болем пише про це батько спаленої кислотою дівчини: "Листаю сторінки інтернету. Жах, огида, біль. В інтернеті протоколи судово-медичного дослідження тіла Каті. Я не хочу, щоб півсвіту читало, який у Каті був мозок, печінка, нирки. Я маю на це право. Це аморально, дико, неприпустимо. Автори "зливу" пани Луценко та Черевко. Як лікар питаю, а ви хотіли б, щоб в інтернеті опублікували гінекологічний стан ваших дружин?".

Підсумовує батько Катерини Гандзюк так: "Це – розголошення матеріалів досудового розслідування. Ви вчинили наругу над пам‘яттю Каті, ви нанесли мені моральної шкоди. Позов до суду та заява про злочин не забаряться".



Пост батька Катерини Гандзюк

Нагадаю, що за кілька днів до цього Генпрокуратура на чолі з Луценко змінила підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру в справі вбивства Катерини Гандзюк. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в побиття Катерини Гандзюк.

Це означає, що тепер Мангеру замість довічного ув’язнення загрожує позбавлення волі на сім чи десять років. Браво, пане Луценко, це огидніше від продажу справ корупціонерів часів Януковича чи кришування корупціонерів вже за часів Порошенка.



Владислав Мангер

Знаєте, як Генпрокуратура пояснила це юродство? Цитую: "Підозру змінено, виходячи з отриманих доказів і наявних у слідства підстав". Тобто команда Луценка навіть не соромиться, розписуючись чи-то у повній неспроможності, чи-то у власній продажності.

Ось що з цього приводу написав батько Катерини? "Я розумію, вам шкода, що Катю не розчинили в кислоті, ... вам було б простіше. Ви відбілюєте вбивць, як можете. Чому? Я ще можу зрозуміти аргументи про брак доказів (і то питання, а хто їх має збирати?), але переконувати замість адвокатів у відсутності замислу на вбивство у того, хто наказав вилити літр сірчаної кислоти на мою дитину? Я лікар, я багато років займаюся лікуванням ран і я скажу вам, що шансів врятувати Катю від такого опіку було менше, ніж після вогнепального поранення".

Закінчує той допис батько Катерини Гандзюк таким словами: "Ранок. Сумні та тяжкі думки у батька, що втратив єдину дитину". Як вам після усього цього заява Луценка, що він не бачить моральних підстав йти у відставку?

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Нагадаю, вам ще одну пафосну заяву цього морального інваліда: "Смерть Каті Гандзюк переживаю як особисте горе. Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні – буде виконано". Бачите, як виконав. Так само Луценко виконав і багато іншого.

Луценко так і не оголосив підозру Бойку

Наприклад, так і не оголосив підозру одному з ключових схематозників Януковича – Юрію Бойку, то й що "вишки Бойка". В результаті той отримав на президентських виборах – 11%, які гарантують Бойку серйозну фракцію в майбутньому парламенті, а значить відродження випливу у недобитків "Партії Регіонів".



Юрій Бойко

А ще, дякуючи Луценку, Юрій Бойко насолоджується життям в розкішному маєтку. Маєток розташовано майже в Києві і розкинувася він на півтора гектарах Дніпровського берега. До речі, добудовував цей маєток Бойко вже після Революції гідності.

Луценко відмазав Злочевського

Так само ефективно Луценко відмазав екc-міністр природніх ресурсів Микола Злочевський. За часів Януковича його статки експерти оцінили у 636 мільйонів доларів. Зараз у нього майже в два з половиною рази більше грошей, ніж у 2013 році, коли він вперше потрапив у рейтинг найбагатших українців.

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Коли ГПУ очолив Луценко, справу Злочевського перекваліфіковали з "назаконного збагачення та відмивання грошей Злочевським" у справу "про ухилення від сплати податків бухгалтерки з його компанії”. Це як перекваліфікувати замовне вбивство на дрібну хуліганку.



Микола Злочевський

Закінчу цю частину блогу зверненням батька Катерини Гандзюк до підлеглих Луценка: "Ви вже йдете з базару? Не йдіть, біжіть!". Юрій Луценко – один з найогидніших персонажів української політики. Очевидно, що сам він ніколи не подасть у відставку. А навіщо? У нього і його родини – все чудово.

Записаний на тестя 860-метровий будинок під Києвом стоїть. У відпустку родина літає. Курточку ціною в майже 3 тисячі євро дружина носить. Все в Луценків добре, гріх за них не порадіти.

В цей момент хочу звернутися до виборців Петра Порошенка. Друзі, ще поки діючий Президент так і не вніс до Верховної Ради подання на звільнення Юрія Луценка. Програш Порошенка на президентських виборах – великою мірою заслуга Луценка. Якщо Порошенко його не звільнить, та сама історія повториться на виборах парламентських.

А зараз звернуся до виборців Володимира Зеленського. Друзі, нагадаю, що новообраний Президент прямо пообіцяв викинути Юрія Луценка з посади. Зацитую його: "Луценко це стара команда, ми будемо призначати нових людей". Невиконання цієї обіцянки серйозно підірве довіру до слова Зеленського, а значить і його шанси перемогти на парламентських виборах.