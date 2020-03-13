Paid Traffic Day: все, що потрібно знати про платний трафік у 2020-му році
Як не "зливати" бюджет, що краще – таргетинг або контекстна реклама, як розібратися в усіх рекламних інструментах і зрозуміти, які працюють краще?
Якщо ви хочете ефективно просувати в інтернеті товари та послуги, у вас точно виникає безліч питань.
Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts зібрала кращих фахівців своєї справи, щоб вони розповіли вам все про таргетовану та контекстну рекламу на безкоштовній онлайн-конференції Paid Traffic Day.
Коли і де пройде конференція? 20 березня з 10:00 до 18:00 (за Київським часом).
І вам навіть не потрібно нікуди йти, конференція пройде онлайн на сайті WebPromoExperts!
Що таке Paid Traffic Day?
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Насичений день крутих кейсів, практичної інформації і корисних знань.
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13 доповідей від провідних фахівців ринку з контекстної і таргетованої реклами
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нетворкінг: у чаті буде більше 3 000 учасників з різних індустрій.
І ще одне нововведення – "круглий стіл", де спікери будуть відповідати на ваші питання і обговорювати головні тренди у рекламі на 2020 рік.
Таку дискусію точно не можна пропустити! (Питання для спікерів ви можете залишати на сайті вже зараз)
Що в програмі?
Ви почуєте доповіді від Сергія Вовка (Google), Влада Богуцького (EVA), Інни Поник (Vodafone Ukraine), Марії Голуб (Netpeak Agency), Олексія Мамонтова (Inweb), Людмили Беглоян (UAMASTER) та інших практикуючих експертів.
На конференції ви:
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дізнаєтеся про ефективні інструменти і зрозумієте, куди рухатися далі у своїй кар’єрі;
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розберетеся, як керувати рекламним бюджетом і оптимізувати витрати на просування максимально ефективно;
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зрозумієте, як саме використовувати конкретні інструменти у своїй роботі;
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дізнаєтеся, як провести аудит PPC і визначити, чому не працює реклама;
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зможете поставити питання спікерам у прямому ефірі і долучитися до публічної дискусії.
Кому буде корисна конференція Paid Traffic Day?
Ця конференція саме для вас, якщо ви PPC-фахівець, інтернет-маркетолог, таргетолог, який хоче навчиться правильно аналізувати і масштабувати результати рекламних кампанії, або ж ви власник бізнесу, який хоче тримати під контролем всі процеси.
Участь безкоштовна, вам тільки потрібно зареєструватися!
Також, ви можете придбати запис і переглянути доповіді в будь-який зручний для вас час. Крім цього, в подарунок ви отримаєте запис минулої конференції PPC Day!
Організатори та партнери: WebPromoExperts, WebPromo.
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