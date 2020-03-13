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      Paid Traffic Day: все, що потрібно знати про платний трафік у 2020-му році

      - Читать новость на русском
      Paid Traffic Day

      Як не "зливати" бюджет, що краще – таргетинг або контекстна реклама, як розібратися в усіх рекламних інструментах і зрозуміти, які працюють краще?

      Якщо ви хочете ефективно просувати в інтернеті товари та послуги, у вас точно виникає безліч питань.

      Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts зібрала кращих фахівців своєї справи, щоб вони розповіли вам все про таргетовану та контекстну рекламу на безкоштовній онлайн-конференції Paid Traffic Day.

      Коли і де пройде конференція? 20 березня з 10:00 до 18:00 (за Київським часом).

      І вам навіть не потрібно нікуди йти, конференція пройде онлайн на сайті WebPromoExperts!

      Що таке Paid Traffic Day?

      • Насичений день крутих кейсів, практичної інформації і корисних знань.

      • 13 доповідей від провідних фахівців ринку з контекстної і таргетованої реклами

      • нетворкінг: у чаті буде більше 3 000 учасників з різних індустрій.

      І ще одне нововведення – "круглий стіл", де спікери будуть відповідати на ваші питання і обговорювати головні тренди у рекламі на 2020 рік.

      Таку дискусію точно не можна пропустити! (Питання для спікерів ви можете залишати на сайті вже зараз)

      Що в програмі?

      Ви почуєте доповіді від Сергія Вовка (Google), Влада Богуцького (EVA), Інни Поник (Vodafone Ukraine), Марії Голуб (Netpeak Agency), Олексія Мамонтова (Inweb), Людмили Беглоян (UAMASTER) та інших практикуючих експертів.

      На конференції ви:

      • дізнаєтеся про ефективні інструменти і зрозумієте, куди рухатися далі у своїй кар’єрі;

      • розберетеся, як керувати рекламним бюджетом і оптимізувати витрати на просування максимально ефективно;

      • зрозумієте, як саме використовувати конкретні інструменти у своїй роботі;

      • дізнаєтеся, як провести аудит PPC і визначити, чому не працює реклама;

      • зможете поставити питання спікерам у прямому ефірі і долучитися до публічної дискусії.

      Кому буде корисна конференція Paid Traffic Day?

      Ця конференція саме для вас, якщо ви PPC-фахівець, інтернет-маркетолог, таргетолог, який хоче навчиться правильно аналізувати і масштабувати результати рекламних кампанії, або ж ви власник бізнесу, який хоче тримати під контролем всі процеси.

      Участь безкоштовна, вам тільки потрібно зареєструватися!

      Також, ви можете придбати запис і переглянути доповіді в будь-який зручний для вас час. Крім цього, в подарунок ви отримаєте запис минулої конференції PPC Day!

      Організатори та партнери: WebPromoExperts, WebPromo.

      Зареєструватися!

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      Теги: Новини України
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