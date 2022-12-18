"Пакет брати будете?": волонтерка створила ялинкові прикраси із зображенням Залужного
Джерело:Дана Ярова
Попри війну багато українців чекають на Новий рік. Для тих, хто цьогоріч прикрашатиме ялинку, виготовили оригінальні прикраси.
Волонтерка створила новорічні кульки з зображенням Головнокомандувача ЗСУ. Усі вирушені кошти дівчина відправить на допомогу нашій армії.
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Не кульками єдиними
Попри відключення світла, нестачу ресурсів та вільного часу волонтерка все ж зробила нооврічний подарунок для українців.
Дівчина, окрім ялинкових прикрас, виготовила також календар з Героями України, до якого всходить книга нарисів про цих Героїв.
Також Дана розробила листівки з нашими захисниками, якими можна вітати усіх знайомих з Новим роком.
Як придбати вироби
Волонтерка зазначила, що на лотареї та аукціони нема часу, адже допомогти нашій армії потрібно якнайшвидше.
Тому кожну позицію Дана виставлятиме на своїй сторінці у фейсбуці. Для того, аби придбати товар, потрібно всього лиш залишити коментар під постом.
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