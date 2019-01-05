Пак'яо може провести бій проти Гарсії

Легендарний філіппінець Менні Пак'яо (60-7-2, 39 КО) відкрив амбітні плани на майбутнє.

Пакьяо, якого незабаром чекає зустріч з екс-чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях Едріеном Броунером, не виключив, що в майбутньому він проведе поєдинок з Майкі Гарсією.

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Варіантів для наступних поєдинків достатньо. В тому числі я розглядаю можливість бою і з Майкі Гарсією. У нас один і той же промоутер, так що це варіант. Що стосується його зустрічі зі Спенсом, то Гарсія хороший і покаже гарне шоу,

– цитує слова філіппінця Boxingnews24.

Нагадаємо, що зустріч Менні Пак'яо і Едрієна Броунера відбудеться 19 січня. Що стосується поєдинку Майкі Гарсії і Ерола Спенс, то ця зустріч відбудеться 16 березня на вечорі боксу в Арлінгтоні.

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