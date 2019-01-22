Пак'яо та Мейвезер несподівано зустрілися на баскетбольному матчі за участі українця Михайлюка

Під час матчу регулярного чемпіонату НБА між "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Голден Стейт Ворріорс" трапилася несподівана зустріч двох великих чемпіонів Менні Пак'яо (61-7-2, 39 КО) та Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО).

Пак'яо, який на минулих вихідних переміг за очками Едрієна Броннера і захистив титул чемпіона WBA в напівсередній вазі, свідомо пройшовся за спиною непереможного американця Мейвезера, який дивився баскетбол з першого ряду.

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Реакція Флойда була досить неоднозначною. Він начебто і подав Менні руку, але в останній момент стиснув кулак.

Незважаючи на те, що "PacMan" і "The Money" просто перекинулися парою фраз, це, найімовірніше, матиме додатковий привід для розмов про можливий матч-реванші між ними.

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