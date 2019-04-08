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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Палало цілий день: у мережі з'явилося красномовне відео знищення бійцями ЗСУ позиції ворога

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      Знищення позиції ворога
      Знищення позиції ворога / Screenshot

      Двох окупантів ліквідовано, укріплену позицію ворога повністю знищено – такі наслідки реакції Збройних сил України на спробу проросійських бойовиків повернути собі вже раніше "зачищену" територію.

      Відео знищення позиції бойовиків на своєму Youtube виклав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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      Мова про ворожу укріплену позицію в районі Ясинуватської розв'язки на Донеччині, яка раніше вже була розбита ЗСУ. Бойовики вирішили повернутися на місце свого злочину, щоб продовжувати провокаційні обстріли українських військових. 

      Але жодного шансу воїни ООС їм не дали. Анатолій "Штірліц" запевнив, що розвідка засвідчила знищення двох окупантів і поранення ще п'ятьох. А позиції та укриття, куди намагався повернутися ворог, палали ще цілу добу.

      Відео повного знищення ворожої позиції:

      Інформації про дату події "Штірліц" традиційно не оприлюднив – адже ця інформація є засекреченою.

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      Джерело: 24 канал
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