До рятувальників щодо цього інциденту звернулися о 7:46. Люди внаслідок займання не постраждали.

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Що там спалахнуло

Пожежа охопила приблизно 700 квадратних метрів приміщень на бульварі Будівельників.

Які саме будівлі загорілися:

кафе;

ломбард;

секонд-хенд;

магазин продовольчих товарів.

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Про те, що вогонь локалізували, повідомили о 8:49. Проте станом на 10 годину ранку, займання ще не погасили. На місці працюють 37 співробітників ДСНС, які використовують 8 одиниць техніки.

Пожежники працюють на місці пожежі / Фото ДСНС та "Інформатор"

Інша пожежа нещодавно

У Дніпрі 6 листопада спалахнула пожежа на металургійному заводі. Там загорілися багато електричних кабелів.

Попри те, що площа загоряння була лише 30 квадратних метрів, вогонь був досить сильним. тому для гасіння знадобилося понад 1,5 години.