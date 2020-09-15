Журналісти Bihus.info знайшли у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського бізнес в Москві, зв'язки з рейдерами і бізнесом в ОРДЛО, а також політтехнолога Вадима Столара в "штабі".

Про це йдеться в розслідуванні "Пальчевський PRO: російський бізнес, зв'язки з окупантами і команда привидів".

Головний бізнес-актив Пальчевського в Україні – медична клініка Eurolab. До 2010 року Пальчевський володів нею безпосередньо разом з бізнес-партнером з РФ Олексієм Кириловим. Зараз клініка формально переписана на британську фірму Eurolab Services LLP. Вона, своєю чергою, належить глухому офшору з Карибських островів Amerton Group Limited.

"Ця карибська офшорка, крім Пальчевського, обслуговує виключно російський бізнес і непростий. Наприклад, компанії Віталія Кочеткова. Це відомий виходець з криміналу, якого називають мало не господарем Уралу", – йдеться в розслідуванні.

Там же, в активах Amerton Group Limited, журналісти знайшли діючу компанію Пальчевського з офісом в Москві.

На одному з документів Amerton Group Limited автори розслідування виявили підпис, який, ймовірно, належить Андрію Наумову. Раніше він був юристом Eurolab, а тепер очолює благодійний фонд Пальчевського. Паралельно Наумов управляє двома компаніями. Їх керівники – жителі Донецька Дмитро Мурахвер і Павло Малик. За даними Bihus.info, обидва працюють на одіозного суддю Артура Ємельянова: "Ці три прізвища найчастіше згадуються в історіях рейдерських захоплень за підтримки судових рішень".

Мурахвер володіє декількома готелями в окупованому Криму та мережею продуктових супермаркетів на Донбасі, захоплених в період російської окупації.

Розслідування від Bihus.info про Пальчевського: відео

"Довірена людина Пальчевського одночасно працює з ним і з групою одного з найвідоміших рейдерів в історії країни. Обслуговує в одному пакеті Пальчевського та російський бізнес", – йдеться в розслідуванні.

За інформацією Bihus.info, основний фінансовий донор кампанії Пальчевського – нардеп від ОПЗЖ, київський "смотрящий" Вадим Столар. Виборчу кампанію замість Пальчевського веде близький до Столар політтехнолог Сергій Влащенко, син телеведучої з каналу Медведчука Наталії Влащенко.

Сергій Влащенко чи не щодня приїжджає додому до Пальчевському, на вулиці Шовковичній у Києві.

Сам кандидат у мери межі квартири практично не залишає: зрідка виїжджає на телеефіри, в свою клініку або на фотосесії.

"2 тижні спостерігали, як Пальчевський веде свою передвиборчу кампанію. Ніяк. За межами телевізора немає ніякої активності. Здається, що партія Пальчевського – це такий величезний рекламний міхур, тому що він постійно сидить вдома. Так, тут іноді бувають зустрічі, які і показують, хто цю бульбашку для вас надуває", – сказав ведучий проєкту "Наші гроші" Денис Бігус.

При цьому виборча кампанія Пальчевського може виявитися найдорожчою за підсумками виборів. За оцінкою аналітика руху "Чесно" Ігоря Фещенка, агітація вже обійшлася Пальческому як мінімум в 10 мільйонів гривень. При цьому у його партії немає офісу, співробітників і грошей на рахунках.

"Партії "Перемога Пальчевського" ще в травні не існувало. Її купили влітку під проєкт. До відома, купити партію – це, як купити звичайну ТОВку, але дорожче. Купили, перейменували і розвісили на білбордах. Перемагати", – йдеться в розслідуванні.