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      Палестинські бойовики та армія Ізраїлю домовились про припинення вогню

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      В Ізраїлі дві доби тривали ракетні обстріли. Із сектору Газа бойовики випустили 600 ракет по півдню Ізраїлю. А той у відповідь ще близько чотирьох сотень по об'єктах ХАМАСу.

      Палестинські бойовики та армія Ізраїлю 6 травня змогли домовитися про припинення вогню. Тому зараз на вулицях спокійно, стверджує кореспондент 24 каналу Ольга Армянішина, яка перебуває в Ізраїлі.

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      "Вже з ночі не було чути жодної сирени. Тобто все ж про якесь перемир'я може йти мова. Чи дотримуються вони – поки так. Чи дотримуватимуться потім, то можна буде сказати згодом", – повідомила кореспондентка 24 каналу Ольга Армянішина.

      Тим часом, Сполучені Штати Америки спрямували на Близьких Схід авіаційну групу. Про це заявив радника президента США з національної безпеки Джон Болтон.

      Джон Болтон
      Джон Болтон

      США розгортають команду "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників у регіоні. Ми застерігаємо іранський режим, що будь-яка атака щодо США чи союзників, у наслідку отримає безжалісну відповідь. США не шукають війни з іранським режимом, але будуть реагувати на будь-які напади,
      – повідомив Джон Болтон.

      Бойовики ХАМАСу звинувачують Ізраїль в агресії проти мирного населення.

      "Ми засуджуємо агресію Ізраїлю. Два десятки життів, у тому числі діти й вагітні жінки. Це жертви ізраїльської ескалації. А на додаток ще й зруйнована інфраструктура у секторі Газа", – заявив палестинський прем'єр-міністр Мохамед Штайєх.

      Хоча першими завдали удару саме зі сторони сектору Газа. Терористи ісламського джихаду випустили понад 600 ракет по півдню Ізраїля. Їх протиракетні системи Залізний купол відбили більшість ракет.

      Ізраїль
      Ракетні атаки

      У відповідь ізраїльська армія завдала 350 ракетних ударів по об'єктах ХАМАСу. Загинуло щонайменше чотири ізраїльтянина у містах Ашдод та Ашкелон. На палестинській території щонайменше 23 загиблих, семеро з яких – бойовики.

      Читайте також: Радикали із Сектора Гази випустили 250 ракет, Ізраїль у відповідь вразив 120 цілей

      Вже наступного тижня в Ізраїлі має відбутись міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Попри домовленості про перемир’я, бойовики погрожують зірвати проведення конкурсу.

      Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

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      Теги: Новини політики Зброя Новини Ізраїля Палестина Тероризм ХАМАС
      Джерело: 24 канал
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