Палкі поцілунки та обійми: як зірка "Карткового будинку" Робін Райт відпочиває з бойфрендом

Голлівудська акторка Робін Райт, яка зіграла роль Клер Андервуд в серіалі "Картковий будинок", не сумує без зйомок. 51-річна зірка насолоджується романтичним відпочинком з молодим бойфрендом.

Папараці видання The Daily Mail підловили зіркову пару на одному з пляжів Італії. Робін Райт та француз Клемент Жироде, який є керівником відділу VIP-зв'язків популярного бренду Saint Laurent, виглядали неймовірно щасливими, а сам відпочинок нагадував медовий місяць.

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Для райського уїк-енду пара обрала італійський острів Капрі. Робін Райт продемонструвала струнку фігуру в чорному звабливому купальнику. Акторка не соромилась проявляти свої почуття в громадському місці, тому цілувала та ніжно обіймала Клемента Жироде.



Робін Райт на відпочинку



Італійський відпочинок акторки Робін Райт



Зірка "Карткового будинку" Робін Райт



Робін Райт з бойфрендом

Та у мережі вже припускають, що Робін Райт та Клемент Жироде таємно одружились. Журналісти помітили, що на руках у пари видніються золоті обручки, тому, ймовірно, відпочинок в Італії – це не що інше, як медовий місяць. Наразі ж акторка не коментує припущень західних ЗМІ.



Робін Райт могла таємно одружитись

Хто така Робін Райт?

Голлівудська акторка, яка зігрла ролі у фільмах "Той, що біжить по лезу", "Форрест Гамп", "Постовий на перехресті", "Людина, яка змінила все", "Наднебезпечний", "Беовульф" та ін. Починала свою кар'єру Робін Райт із популярного серіалу "Санта-Барбара", в якому вона зіграла Келлі Кепвелл. Чимале визнання її таланту принесла роль дружини президента Клер Андервуд у серіалі "Картковий будинок". До 2010 року Робін Райт була одружена з Шоноп Пеном. Акторка має двох дітей.