Палкін розповів про пошкодження "Донбас Арени" внаслідок вибуху в Донецьку

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін дуже незадоволений, у якому стані перебуває "Донбас Арена" після захоплення міста російськими окупантами.

Відповідаючи на питання про те, що на "Донбас Арені" неможливо проводити матчі після вибуху в Донецьку 2015 року через незрозумілий стан скляного даху (нібито його частина під хвилею вилетіла з основи), Палкін був доволі різкий.

"Просто в них такі професіонали, що не знають, як проводити заходи. Це запитання до них", – відповів генеральний директор "Шахтаря".

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При цьому він підтвердив, що "певні видозміни відбулись". Однак, за словами Палкіна, "вони аж ніяк не можуть уплинути на проведення матчу"

"Усе це робиться й корегується дуже швидко", – запевнив Сергій Палкін.

Нагадаємо, до цього "Донбас Арена" потрапила під обстріли ще в серпні та жовтні 2014 року.

Відео пошкоджень "Донбас Арени" через обстріли