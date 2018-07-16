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Пальто за 4 тисячі доларів та шкіряні штани: Меланія Трамп вразила стильним вбранням в Гельсінкі

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Меланія Трамп в Гельсінкі
Меланія Трамп в Гельсінкі / Getty images

Меланія Трамп вміє здивувати та приголомшити своїм вбранням. У Гельсінкі перша леді вийшла з літака у дорогому пальто, вартість якого становить близько 4 тисяч доларів.

Столиця Фінляндії стала черговою точкою у політичному турне Президента США Дональда Трампа, якого супроводжує його чарівна дружина Меланія. Перша леді, як завжди, виглядала бездоганно, підібравши стильні речі для виходу. 

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Чарівна дружина глави Білого дому обрала для поїздки елегантне пальто від Isoude, вартість якого сягає 4 тисяч доларів. Окрім цього, Меланія Трамп похизувалась стрункою фігурою в шкіряних штанах коричневого кольору та білосніжній сорочці. Перша леді відмовилась від взуття на підборах, надавши перевагу зручним балеткам. Улюблена сумка від Hermes та окуляри завершили стильний образ Меланії. 

Меланія Трамп
Меланія Трамп показала стильний образ


Подружжя Трампів в Гельсінкі


Чарівний образ Меланії Трамп 


Стильний образ Меланії Трамп

Всі фото – Getty Images

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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