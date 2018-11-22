"Пальці майже не слухаються": активіст Михайлик розповів про свій стан після нападу
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Олег Михайлик, одеський активіст, керівник міської організації партії "Сила людей", на якого у вересня 2018 року скоїли напад, розповів про стан свого здоров’я.
Джерело: 24 Канал
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