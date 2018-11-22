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      "Пальці майже не слухаються": активіст Михайлик розповів про свій стан після нападу

      177 Читать новость на русском
      Олег Михайлик
      Олег Михайлик / Фото з відкритих джерел

      Олег Михайлик, одеський активіст, керівник міської організації партії "Сила людей", на якого у вересні 2018 року скоїли напад, розповів про стан свого здоров’я.

      Про це він написав у себе не сторінці у Facebook.

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      Після нападу з легені Михайлика не вилучали кулю через ризики для організму. Наразі куля досі залишається всередині. За словами активіста, його прооперують у Німеччині, фінансуватиме це також німецький уряд.

      Сама куля мене не турбує. Навіть не зважаючи на те, що вона перебуває в одній площині із серцем, не дійшла до серця зовсім трохи. Її відділяє від хребта 4 сантиметри. На сьогодні вона нерухома,
      – написав Михайлик у Facebook.

      Активіст зазначив, що у нього дуже погіршився зір, і вже без окулярів чи лінз йому не обійтися.

      "Після клінічної смерті у мене сильно впав зір. Завдяки чудовому лікарю-окулісту і лазерній стимуляції очей.. зір трохи покращився. Хоча без окулярів або лінз, схоже, вже не обійтися", – розповів Михайлик.

      Він наголосив, що найбільша проблема виявилася із пальцями обох рук, "які постійно перебувають у скорченому стані контрактури, які взагалі майже не слухаються через пошкодження нерва".

      Нагадаємо, увечері 22 вересня в Одесі невідомі стріляли у Олега Михайлика, керівника міської організації партії "Сила людей" і громадського активіста. Наразі чоловік перебуває у важкому стані у лікарні.

      Теги: Новини України Замах на активіста Михайлика Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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