"Пальці майже не слухаються": активіст Михайлик розповів про свій стан після нападу
Олег Михайлик, одеський активіст, керівник міської організації партії "Сила людей", на якого у вересні 2018 року скоїли напад, розповів про стан свого здоров’я.
Про це він написав у себе не сторінці у Facebook.
Читайте також: Вбивство Катерини Ганздюк: журналісти оприлюднили нові прізвища у справі
Після нападу з легені Михайлика не вилучали кулю через ризики для організму. Наразі куля досі залишається всередині. За словами активіста, його прооперують у Німеччині, фінансуватиме це також німецький уряд.
Сама куля мене не турбує. Навіть не зважаючи на те, що вона перебуває в одній площині із серцем, не дійшла до серця зовсім трохи. Її відділяє від хребта 4 сантиметри. На сьогодні вона нерухома,
– написав Михайлик у Facebook.
Активіст зазначив, що у нього дуже погіршився зір, і вже без окулярів чи лінз йому не обійтися.
"Після клінічної смерті у мене сильно впав зір. Завдяки чудовому лікарю-окулісту і лазерній стимуляції очей.. зір трохи покращився. Хоча без окулярів або лінз, схоже, вже не обійтися", – розповів Михайлик.
Він наголосив, що найбільша проблема виявилася із пальцями обох рук, "які постійно перебувають у скорченому стані контрактури, які взагалі майже не слухаються через пошкодження нерва".
Нагадаємо, увечері 22 вересня в Одесі невідомі стріляли у Олега Михайлика, керівника міської організації партії "Сила людей" і громадського активіста. Наразі чоловік перебуває у важкому стані у лікарні.
-
хроніка подій