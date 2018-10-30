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      Памела Андерсон емоційно підтримала молодого бойфренда на футбольній грі: фото

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      Памела Андерсон та Аділь Рамі
      Памела Андерсон та Аділь Рамі / goal.com

      51-річна Памела Андерсон більше не приховує своїх почуттів до 32-річного футболіста Аділя Рамі. Зірка вкотре підтримала молодого бойфренда на матчі Чемпіонату Франції.

      Памела Андерсон засвітилась на стадіоні "Велодром", що у французькому Марселі. Упродовж всього матчу зірка уважно спостерігала за ходом гри та емоційно реагувала на спроби команди "Олімпік Марсель", в якій грає її коханий Аділь Рамі, перемогти. Однак така яскрава підтримка не допомогла чоловіку здобути перемогу – матч закінчився з рахунком 2:0 на користь "Парі Сен-Жермен".

      Читайте також: Памела Андерсон публічно розповіла про свої почуття до молодого бойфренда

      На матч Памела Андерсон вбрала не примітні буденні речі. Знаменита американка засвітилась у теплій кофті з червоно-білими смужками по боках. Зірка зробила звичний макіяж з акцентом на очі.


      Памела Андерсон на футбольному матчі / Getty Images


      Емоційна Памела Андерсон / Getty Images


      Памела Андерсон повболівала за команду свого коханого Аділя Рамі / Getty Images

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Amine Azzouz (@amine_jmcsud)

       

      Сам же Аділь Рамі не в захваті від посиленої уваги журналістів до його роману. Під час нещодавньої відкритої прес-конференції він нагрубіянив від питання про Памелу Андерсон. 

      "Я не даю жодних коментарів. Відчепіться, це не повинно вас цікавити! Я тут тільки для того, щоб поговорити про команду суперника, а не для того, щоб ділитися подробицями свого особистого життя. Якщо ви хочете підняти тираж жовтій пресі – це ваша проблема", – заявив Аділь Рамі. 

       

      Нагадаємо, що раніше Памела Андерсон збентежила прихильників: зірка у 51 рік вирішила втретє стати мамою. Однак, за словами інсайдерів, її плани раптово змінились. Акторка покинула Аділя Рамі через дітей футболіста від першого шлюбу. Памела Андерсон вважала, що вона стоїть на заваді його спілкування з нащадками, тому вирішила змінити це. Проте після резонансної новини Памела та Аділь сходили на побачення, чим розвіяли чутки про розрив стосунків.

      Теги: Футбол LifeStyle Памела Андерсон Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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