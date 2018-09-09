Памела Андерсон покинула свого молодого бойфренда, – ЗМІ

51-річна акторка Памела Андерсон вирішила припинити стосунки з молодим французьким футболістом Аділем Рамі. Зірка покинула 32-річного спортсмена після 1 року зустрічань.

Нещодавно ЗМІ зірвала новина: Памела Андерсон планує втретє стати мамою. Хоч зірка вже виховала двох дорослих синів, 21-річного Брендона Томаса і 20-річного Ділана Джаггера, вона все ж хоче мати дитину від Аділя Рамі. Однак наміри Памели Андерсон дуже різко змінюються.

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Як повідомляє TMZ, пишногруда акторка вирішила покинути француза. Причиною для цього стали сини Аділя від першого шлюбу. Памела Андерсон переймається, що футболіст надто рідко з ними бачиться, тому вирішила піти від нього.

"Памела відчуває, що є перешкодою для того, щоб Аділь проводив достатньо часу зі своїми синами. Вона вирішила відійти в сторону, щоб дати йому можливість чинити правильно і повноцінно брати участь у вихованні дітей. Цей щирий, безкорисливий вчинок дався Памелі нелегко, її серце розбите. Але вона вважає, що Аділь повинен заново вибудувати відносини з матір'ю його дітей. Вона сподівається, що він повернеться в сім'ю", – розповів інсайдер видання.

Не зупинили Памелу Андерсон ані заручини з футболістом, ані чимала діамантова обручка, подарована Аділем Рамі. Зірка прийняла остаточне рішення та сподівається, що її молодий бойфренд з часом зрозуміє її вчинок.

"Для Памели типово жертвувати своєю любов'ю. Сини потребують його (Аділя Рамі, – 24 канал) більше, ніж вона. І вона знає, що одного разу Рамі подякує їй", – додав інсайдер.