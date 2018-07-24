Памела Андерсон познайомила молодшого за неї коханого з мамою: відео
Відома американська модель та актриса Памела Андерсон, яка зібралася вийти заміж за молодшого на 19 років за неї захисника збірної Франції Аділя Рамі, познайомила 32-річного коханого зі своєю мамою Керол Андерсон.
Відео знайомства Аділя Рамі з мамою Памели Андресон опублікувало видання TMZ.
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Спочатку мало хто сподівався, що роман зіркової пари буде довготривалим і серйозним. Вперше про стосунки Памели Андерсон з футболістом збірної Франції Аділем Рамі заговорили у вересні 2017-го. Тоді Памелу бачили на трибунах стадіону у Марселі під час футбольного матчу, де грав її коханий.
Пізніше Памела на одному з матчів засвітила обручку, через що почали говорити про майбутнє весілля пари.
Зазначимо, що футболісту вдалося справити хороше враження на родину американської зірки.
Дивіться відео знайомства Аділя Рамі з сім'єю Памели Андерсон: