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Памела Андерсон познайомила молодшого за неї коханого з мамою: відео

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Памела Андерсон
Памела Андерсон / GettyImages

Відома американська модель та актриса Памела Андерсон, яка зібралася вийти заміж за молодшого на 19 років за неї захисника збірної Франції Аділя Рамі, познайомила 32-річного коханого зі своєю мамою Керол Андерсон.

Відео знайомства Аділя Рамі з мамою Памели Андресон опублікувало видання TMZ.

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Спочатку мало хто сподівався, що роман зіркової пари буде довготривалим і серйозним. Вперше про стосунки Памели Андерсон з футболістом збірної Франції Аділем Рамі заговорили у вересні 2017-го. Тоді Памелу бачили на трибунах стадіону у Марселі під час футбольного матчу, де грав її коханий.

Пізніше Памела на одному з матчів засвітила обручку, через що почали говорити про майбутнє весілля пари.

Зазначимо, що футболісту вдалося справити хороше враження на родину американської зірки.

Дивіться відео знайомства Аділя Рамі з сім'єю Памели Андерсон:

 

Теги: LifeStyle Новини США Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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