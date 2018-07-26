Памела Андерсон розповіла про свій досвід групового сексу: 18+

Відома 51-річна американська модель та актриса Памела Андерсон зізналася, що не любить груповий секс через поганий досвід.

Зірка наголосила, що секс без кохання не приносить їй жодного задоволення. Про це Андерсон розповіла в інтерв'ю Dazed.

Читайте також: Памела Андерсон познайомила молодшого за неї коханого з мамою: відео

"У мене ніколи не було гарного сексу втрьох або гарного групового сексу. Але кожному своє. Всі мої коханці були занадто ревнивими. Один, щоправда, мріяв про те, щоб я була з іншою жінкою. Звучить заманливо, але я занадто романтична натура", – зізналася Памела Андерсон.



Памела Андерсон / dazeddigital.com

Зокрема, знаменитість заявила, що не буде зустрічатися з чоловіком лише через його матеріальне становище.

Цікаво, що Памела була свідком успішних поліамурних стосунків.

"Я нещодавно зустріла жінку, яка живе з чоловіком і коханцем в одному будинку. Вони всі разом виростили дітей. Вони щасливі, але я б точно не змогла так жити", – розповіла актриса.



Памела Андерсон / dazeddigital.com