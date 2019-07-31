Пам’ять має жити: KOZAK SYSTEM презентували пісню на честь вбитого у мирній ході Данила Дідика

Данилу Дідику було лише 15 років, коли він віддав життя за незалежність сучасної України під час мирної ходи в центрі Харкова. Гурт KOZAK SYSTEM презентували зворушливу пісню в пам'ять про хлопчика.

Чому виникла така ідея – розповіли музикант гурту Володимир Шерстюк та журналіст-волонтер Руслан Горовий у прямому ефірі 24 каналу.

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Руслан Роговий: Чому вирішили зробити такий проект? Все дуже просто, Даня такого ж віку, як і мій син. Тому коли я дізнався про те, що сталося з Даньою у Харкові, воно постійно було в мене в голові. Я особисто винен цьому хлопцеві, бо зробив дуже мало в цьому житті.

Діти не мають гинути, навіть на війні. Тому я намагаюся досягнути того, аби його 11 школу Харкова назвали іменем Дані, але там є шалений спротив. Керівники навчального закладу говорять про якісь нісенітниці – це і побоювання терактів, яких там ніколи не було, і те. Що школу не можна перетворювати на кладовище, і те що діти не хочуть. Це все на їх совісті,

– наголосив він.

Руслан Роговий: Що стосується музичного альбому, то варто сказати, що пам’ять має жити. Я весь час намагаюся створити інформаційний шум ,адже це дасть змогу не "замилитися" імені Дані і музиканти мені в цьому допомагають.

Руслан Роговий: Для мене важливіший сам процес, а не фінал. Не важливо, скільки буде альбомів з музикою, важливо, що кожного тижня має виходити нова пісня від українського гурту, бо це підтримує нашу музику та буде присвячена Дані. А значить його ім’я буде продовжувати лунати.

Дивіться відео: пісня KOZAK SYSTEM на честь вбитого у мирній ході Данила Дідика

Володимир Шерстюк: Історія цієї пісні була цікавою, але ми не будемо вдаватися в деталі. Можу сказати, що автором цієї пісні є Анатолій Сухий – лідер гурту "Рутенія". Він був заборонений, бо творив пісні виключно з українським змістом. І коли Русла почув цю пісню в нашому виконанні, він сказав "з цієї пісні має початися цей проект". Це той самий випадок, коли магія мистецтва просто співпадає з реаліями нашого життя.

Володимир Шерстюк: Данька пішов з життя для того, щоб ми жили і в нас був мільйон можливостей. Ми зробимо все, аби увічнити його пам’ять.

Що відомо про загибель Данила Дідика?Десятикласник Данило загинув 22 лютого 2015 року. Підліток був учасником ходи на честь річниці Революції Гідності, одним із перших йшов проспектом Григоренка, коли пролунав вибух. Це був теракт й тоді постраждало 11 людей, а ще четверо загинули.



Під час ходи Данило разом із активістами "тримав у колоні периметр". Так активісти від нападів охороняли людей всередині, бо поліцейського кордону було замало. Як і перевірки, яка просто не виявила схований боєприпас.



На згадку про Данила Дідика в Харкові проводять футбольний турнір, його іменем назвали пластовий курінь і дитячу спортивну школу на Дніпропетровщині. А в рідній школі відкрили лише меморіальну дошку через три роки після трагедії. Проте присвоїти ім'я Данила Дідика відмовилися.