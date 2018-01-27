Пам'ять про жертви нацистського терору в Україні у Другій світовій війні свято зберігається у нашій державі, – МЗС

Щороку 27 січня світова спільнота вшановує Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Ця дата є пам’ятною і для України, адже і серед населення України було чимало тих, хто став жертвою Голокосту.

Починаючи з 2012 року, відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2011 року "Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру" Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначається і в Україні.

Пам'ять про жертви нацистського терору в Україні у Другій світовій війні, а це 1,5 мільйона євреїв і понад 4 мільйона українців та представників інших національностей, свято зберігається у нашій державі,

– йдеться в заяві МЗС України.

Український народ завжди пам'ятатиме трагедію Бабиного Яру. Щороку 29 вересня у день пам’яті жертв нацизму в Україні сотні тисяч українців по всій країні вшановують загиблих у цій страшній трагедії. Важливою міжнародною подією стало відзначення у 2016 році 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру, у якому взяли участь повноважні делегації багатьох держав світу.

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"Ми згадуємо у молитвах невинних жертв, чиї імена назавжди закарбовані на кривавих сторінках історії Другої світової війни та Голокосту. Згадуючи жертв Голокосту, ми не можемо не згадати з відчуттям вдячності і про тих, хто, ризикуючи своїм життям і життям своїх близьких, рятував приречених на смерть – українських праведників світу. Зворушують слова колишнього в’язня Освенцима Єлі Візеля: "Неможливо розповісти про геноцид, але і замовчувати його не можна", – повідомляється на сайті міністерства.

Зберігаючи пам'ять про Голокост, ми прагнемо до того, щоб світ ніколи більше не допустив повторення цієї жахливої сторінки історії, зазначили у МЗС.