Пам'ятник героям АТО в Одесі облили знову фарбою: осквернили вдруге за місяць – фото
В Одесі облили фарбою меморіальний камінь героям АТО. Встановили його поряд із будівлею Одеської ОДА на проспекті Шевченка. Це трапилося вночі проти 15 квітня. Нещодавно цей пам'ятник вже оскверняли.
Джерело:Поліція Одещини
Поліція почала розслідування цього інциденту. Хто це зробив – наразі невідомо.
До теми В Одесі облили фекаліями пам'ятник героям АТО
Детальніше про інцидент
Як повідомляє "Думская", пам'ятник облили фарбою червоного кольору. Згодом дощ майже повністю змив її, але залишився запах.
Пофарбована земля позаду пам'ятника / Фото "Думская"
Також залишилось кілька шматків фарби на землі позаду каменю. Ґрунт там також пофарбовано у червоний колір.
Пофарбована земля позаду пам'ятника / Фото "Думская"
Деталі від поліції
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Зараз шукають причетних до вандалізму.
Якщо зловмисників знайдуть, їм може загрожувати одне з таких покарань:
- штраф від 8 500 гривень до 17 тисяч гривень;
- умовне ув'язнення до 5 років;
- 6 місяців у в'язниці.
Що було попереднього разу
Цей самий меморіальний камінь зранку 1 квітня облили фекаліями. Це помітив письменник і ветеран війни.
Тоді правоохоронців на місце не викликали. Однак вони почали розслідування за фактом повідомлень у мережі.
Як повідомляє Odesa Live, меморіальний камінь вже обливали фарбою у 2017 році. Однак тоді відкрили провадження за іншою статтею: про навмисне руйнування пам'яток історії чи культури.
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