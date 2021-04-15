Пам'ятник героям АТО в Одесі облили знову фарбою: осквернили вдруге за місяць – фото

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В Одесі облили фарбою меморіальний камінь героям АТО. Встановили його поряд із будівлею Одеської ОДА на проспекті Шевченка. Це трапилося вночі проти 15 квітня. Нещодавно цей пам'ятник вже оскверняли.

Джерело:

Поліція Одещини

Поліція почала розслідування цього інциденту. Хто це зробив – наразі невідомо.

До теми В Одесі облили фекаліями пам'ятник героям АТО

Детальніше про інцидент

Як повідомляє "Думская", пам'ятник облили фарбою червоного кольору. Згодом дощ майже повністю змив її, але залишився запах.


Пофарбована земля позаду пам'ятника / Фото "Думская"

Також залишилось кілька шматків фарби на землі позаду каменю. Ґрунт там також пофарбовано у червоний колір.


Пофарбована земля позаду пам'ятника / Фото "Думская"

Деталі від поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Зараз шукають причетних до вандалізму.

Якщо зловмисників знайдуть, їм може загрожувати одне з таких покарань:

  • штраф від 8 500 гривень до 17 тисяч гривень;
  • умовне ув'язнення до 5 років;
  • 6 місяців у в'язниці.

Що було попереднього разу

Цей самий меморіальний камінь зранку 1 квітня облили фекаліями. Це помітив письменник і ветеран війни.

Тоді правоохоронців на місце не викликали. Однак вони почали розслідування за фактом повідомлень у мережі.

Як повідомляє Odesa Live, меморіальний камінь вже обливали фарбою у 2017 році. Однак тоді відкрили провадження за іншою статтею: про навмисне руйнування пам'яток історії чи культури.

Зверніть увагу! Пам'ятний камінь стоїть у цьому місці тимчасово. Згодом там мають провести реконструкцію скверу. У цьому місці хочуть спорудити 3 меморіальні комплекси. Вони будуть вшановувати пам'ять українців, які загинули у 2014 році.