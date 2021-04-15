Пам'ятник героям АТО в Одесі облили знову фарбою: осквернили вдруге за місяць – фото

В Одесі облили фарбою меморіальний камінь героям АТО. Встановили його поряд із будівлею Одеської ОДА на проспекті Шевченка. Це трапилося вночі проти 15 квітня. Нещодавно цей пам'ятник вже оскверняли.

Поліція почала розслідування цього інциденту. Хто це зробив – наразі невідомо.

До теми В Одесі облили фекаліями пам'ятник героям АТО

Детальніше про інцидент

Як повідомляє "Думская", пам'ятник облили фарбою червоного кольору. Згодом дощ майже повністю змив її, але залишився запах.



Пофарбована земля позаду пам'ятника / Фото "Думская"

Також залишилось кілька шматків фарби на землі позаду каменю. Ґрунт там також пофарбовано у червоний колір.



Пофарбована земля позаду пам'ятника / Фото "Думская"

Деталі від поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Зараз шукають причетних до вандалізму.

Якщо зловмисників знайдуть, їм може загрожувати одне з таких покарань:

штраф від 8 500 гривень до 17 тисяч гривень;

умовне ув'язнення до 5 років;

6 місяців у в'язниці.

Що було попереднього разу

Цей самий меморіальний камінь зранку 1 квітня облили фекаліями. Це помітив письменник і ветеран війни.

Тоді правоохоронців на місце не викликали. Однак вони почали розслідування за фактом повідомлень у мережі.

Як повідомляє Odesa Live, меморіальний камінь вже обливали фарбою у 2017 році. Однак тоді відкрили провадження за іншою статтею: про навмисне руйнування пам'яток історії чи культури.

Пам'ятний камінь стоїть у цьому місці тимчасово. Згодом там мають провести реконструкцію скверу. У цьому місці хочуть спорудити 3 меморіальні комплекси. Вони будуть вшановувати пам'ять українців, які загинули у 2014 році.