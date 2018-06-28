Панама – Туніс: відео голів та моментів матчу

Перший гол у матчі збірних Панами та Тунісу на Чемпіонаті світу був забитий за допомогою рикошету.

Під час атаки Панами з-за меж штрафного майданчика пробивав Хосе Родрігес. Удар був не надто сильний. Однак він зачепив спину одного із захисників і змінив траєкторію польоту. Аймен Матлуті виявився не готовий до такого, тож м'яч повз нього влетів у ворота.

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Гол Панами у ворота Тунісу

Зрівняла рахунок збірна Тунісу вже по перерві. Команді вдалася атака зі швидким переведенням м'яча, і Фахреддін Бен Юссеф в дотиак пробивав по воротах Панами з декілької метрів.

Гол у ворота збірної Панами

Вивів збірну Тунісу вперед у цьому матчі Вахбі Хазрі, який замкнув пас на дальній штанзі. І знову африканцям вдалася атака зі швидким переведенням м'яча, за яким не встигали суперники.