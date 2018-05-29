Panasonic навчила роботів працювати на фермі: відео

Компанія Panasonic розпочала тестування роботів для збору овочів. Випробування наразі проходять на одній із ферм в Японії.

Про це йдеться на сайті компанії.

Машини підтримують систему штучного інтелекту. Роботи мають вирішити одну з головних проблем сільського господарства Японії, яке серйозно страждає через брак кадрів і старіння нації. Через це все більше полів і ділянок стають закинутими.

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"Сільське господарство – не найпопулярніша сфера економіки. Роботи можуть звільнити від найбільш трудомісткої частини – збору врожаю, який забирає до 20% робочого часу", – заявив керуючий експериментальної фермою, де проходить тестування роботів, Масатака Накамура.

Ззовні робот схожий на металеву шафу, яка переміщується по рейці, прокладеній між грядками. Вбудовані камери з технологією розпізнавання зображень допомагають роботу "бачити" і "впізнавати" завдання, а також "розуміти", який томат вже можна зірвати, а яким ще потрібно повисіти на гілці. Саме на етапі прийняття рішення про зрілість плодів в гру вступає штучний інтелект.

За швидкістю роботи "збирач томатів" від Panasonic поки поступається людині. Щоб підвести до зрілого овочу свою механічну "руку", потягнути і зловити помідор в спеціальну кишеню, йому потрібно 6 секунд, тоді як людині досить 2-3 секунд. Однак робот має незаперечну перевагу – він не втомлюється і може працювати до 10 годин без перерви.

Робот від Panasonic за роботою