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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Panasonic випустила смартфон, що коштує менше 100 доларів: його характеристики

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Бюджетник від Panasonic
Бюджетник від Panasonic / Фото: Panasonic

Компанія Panasonic запустила в Індії новий смартфон P90. Найпривабливіше у цьому смартфоні – ціна, він коштує 5599 рупій. Це 82 долари або 2200 гривень.

Про це повідомляє prostotech.com.

Смартфон працює на базі 4-ядерного процесора MediaTek MT6737 SoC з тактовою частотою 1,25 ГГц. Він оснащений 5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD (720x1280 пікселів). Дисплей має покриття Corning Gorilla Glass для захисту від пошкоджень і подряпин.

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Panasonic P90 має гігабайт оперативної та 16 ГБ вбудованої пам’яті, останню можна розширити за допомогою microSD (до 128 ГБ).

Смартфон працює під управлінням Android 7.0 Nougat. Акумулятор має ємність 2400 мАг.

Panasonic P90

Смартфон Panasonic P90

На задній панелі бюджетного смартфону розміщена 5-мегапіксельна камера з автофокусом і світлодіодним спалахом. На передній панелі встановлена ​​5-мегапіксельна фронтальна камера зі світлодіодним спалахом.

Смартфон можна придбати у чорному, синьому та золотому кольорах.

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Теги: Техно Смартфони Panasonic
Джерело: 24 Канал
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