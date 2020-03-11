Пандемія коронавірусу і економіка: нафта подешевшала, рубль обвалився

ВООЗ ввечері 11 березня визнала коронавірус пандемією. Після цього курс рубля до долара і євро різко впав, подешевшала нафта Brent і знизився індекс цінних паперів американських компаній.

Курс долара виріс на 2,4% і досяг 73, 13 рубля за один долар. Курс євро виріс на 2,7% – до 82, 4 рубля. Такий рівень встановили після закриття Московської біржі і заяви про пандемію. Рівня у понад 73 рублі за долар "дерев'яний" не сягав від 2016 року.

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На тлі цього вартість нафти марки Brent протягом дня знизилася і склала 35, 5 доларів за барель. Хоча ще вранці барель цієї нафти коштував 39,29 доларів.

За даними Нью-Йоркської фондової біржі Dow Jones індекс цінних паперів знизився на 6,7%. Цей промисловий індекс найбільших 30 компаній США втратив близько 1300 пунктів, обвалившись більш ніж на 5%. Індекс S&P 500 - на 5,7% (обвал на 133 пункти).

Зазначимо, що встряска світової економіки почалася після масштабного обвалу у "чорний понеділок" 9 березня. Тоді ціни на нафту впали на 30% і це стало найвідчутнішим одноденним обвалом цін, починаючи з 1991 року.

Як зниження цін на нафту вплинуло на фондові ринки: