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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Пандемія коронавірусу – це найтемніша година людства, – МВФ

      -
      МВФ прокоментував пандемію коронавірусу / Getty Images

      Пандемія коронавірусу у світі негативно впливає на економічну ситуацію. Особливо вразливі зараз економіки країн, що розвиваються.

      Директорка-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час пресконференції зазначила, що період пандемії – це "найтемніша година" для людства за усе її життя.

      Тим часом ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус

      За словами очільниці МВФ, системи охорони здоров'я у багатьох країнах нестійкі, вони вже сильно постраждали від економічних негараздів.

      Крісталіна Георгієва зауважила, що у ситуації з коронавірусом іноді може здатися, що необхідно знайти компроміс: або рятувати життя, або здобувати кошти для існування.

      Насправді, це помилкова дилема: взяття вірусу під контроль та порятунок життів – необхідна умова для порятунку засобів до існування,
      – наголосила вона.

      За словами чиновниці, МВФ використовує ресурс у розмірі 1 трильйона доларів для допомоги країнам. МВФ збирається подвоїти доступність надзвичайних ресурсів з 50 до 100 мільярдів доларів – коштів, які можуть допомогти країнам, що розвиваються.

      Зверніть увагу! Станом на 4 квітня у світі понад 1 мільйон підтверджених випадків коронавірусу, понад 55 тисяч людей померли, одужали – 220 тисяч. Через стрімке поширення хвороби та введення обмежень світ стоїть на порозі нової економічної кризи.

      Що відомо про можливу світову кризу?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.

      Водночас Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.

      Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік. Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики МВФ Світова криза 2020
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