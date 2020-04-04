Пандемія коронавірусу – це найтемніша година людства, – МВФ

Пандемія коронавірусу у світі негативно впливає на економічну ситуацію. Особливо вразливі зараз економіки країн, що розвиваються.

Директорка-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час пресконференції зазначила, що період пандемії – це "найтемніша година" для людства за усе її життя.

Тим часом ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус

За словами очільниці МВФ, системи охорони здоров'я у багатьох країнах нестійкі, вони вже сильно постраждали від економічних негараздів.

Крісталіна Георгієва зауважила, що у ситуації з коронавірусом іноді може здатися, що необхідно знайти компроміс: або рятувати життя, або здобувати кошти для існування.

Насправді, це помилкова дилема: взяття вірусу під контроль та порятунок життів – необхідна умова для порятунку засобів до існування,

– наголосила вона.

За словами чиновниці, МВФ використовує ресурс у розмірі 1 трильйона доларів для допомоги країнам. МВФ збирається подвоїти доступність надзвичайних ресурсів з 50 до 100 мільярдів доларів – коштів, які можуть допомогти країнам, що розвиваються.

Зверніть увагу! Станом на 4 квітня у світі понад 1 мільйон підтверджених випадків коронавірусу, понад 55 тисяч людей померли, одужали – 220 тисяч. Через стрімке поширення хвороби та введення обмежень світ стоїть на порозі нової економічної кризи.

Що відомо про можливу світову кризу?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.



Водночас Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.



Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік. Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.