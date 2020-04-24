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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Пандемія коронавірусу у світі перетворюється на кризу в галузі прав людини, – ООН

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      Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш / Getty Images

      Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що пандемія коронавірусу у світі стрімко перетворюється на кризу в галузі прав людини.

      Як мовиться в опублікованій 23 квітня заяві, Гуттереш закликав держави гарантувати доступність охорони здоров'я, продовольства, води та житла для всіх громадян. Також він наголосив на економічній допомозі найбільш постраждалим групам населення, передає "Голос Америки".

      До теми Коронавірус з нами – надовго, – ВООЗ

      Ми бачимо, що сам вірус не проводить дискримінації, але його наслідки мають дискримінаційний характер, оголюючи глибинні проблеми в плані надання соціальних послуг і структурну нерівність, що ускладнює доступ до них. Ми повинні гарантувати, що ці проблеми будуть належним чином враховуватися,
      – заявив генсек ООН.

      Водночас він зауважив, що небезпеку становить вірус, а не люди, і про це не варто забувати.

      Важливо! Станом на 24 квітня, у світі підтвердили понад 2,7 мільйона випадків COVID-19. Померла від коронавірусу понад 191 тисяча осіб. Натомість одужали майже 750 тисяч пацієнтів. 

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Антоніу Гутерреш ООН
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