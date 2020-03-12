Пандемія коронавірусу у світі: у небі над Сіднеєм з’явився напис "Мийте руки" – фото, відео
Жителям австралійського Сіднея зайвий раз нагадали найпростіший спосіб того, як можна уберегти себе від коронавірусу. Так, у небі над містом-мільйонником з’явився напис "Мийте руки".
Напис у небі зробив невідомий пілот. Яскраві фото та відео влучного напису у небі вже ширяться мережею.
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Можливо, незвичайна ідея прийшла пілоту в голову після того, як австралійський уряд закликав уважніше ставитися до особистої гігієни.
Увага! Коронавірус Covid-19 у ВООЗ 11 березня назвали пандемією. Це сталося через блискавичне поширення інфекції у різноманітних країнах.
"Мийте руки", – напис у небі над Сіднеєм: відео
У соцмережах автору напису дякують та сподіваються, що таке нагадування для жителів Австралії справді стане дієвим.
Тим часом ми нагадуємо вам, як правильно мити руки, аби не підхопити інфекцію.