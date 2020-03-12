19:00
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      Пандемія коронавірусу у світі: у небі над Сіднеєм з’явився напис "Мийте руки" – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Напис у небі над Сіднеєм: "Мийте руки" / Фото з соцмереж / Колаж 24 каналу

      Жителям австралійського Сіднея зайвий раз нагадали найпростіший спосіб того, як можна уберегти себе від коронавірусу. Так, у небі над містом-мільйонником з’явився напис "Мийте руки".

      Напис у небі зробив невідомий пілот. Яскраві фото та відео влучного напису у небі вже ширяться мережею.

      А так робити не треба Китаянка кашляла на екіпаж та влаштувала бійку через перевірку на коронавірус: відео

      Можливо, незвичайна ідея прийшла пілоту в голову після того, як австралійський уряд закликав уважніше ставитися до особистої гігієни.

      Увага! Коронавірус Covid-19 у ВООЗ 11 березня назвали пандемією. Це сталося через блискавичне поширення інфекції у різноманітних країнах.

      "Мийте руки", – напис у небі над Сіднеєм: відео

      У соцмережах автору напису дякують та сподіваються, що таке нагадування для жителів Австралії справді стане дієвим.

      Тим часом ми нагадуємо вам, як правильно мити руки, аби не підхопити інфекцію.

      як правильно мити руки
      Як правильно мити руки / Інфографіка 24 каналу

      Китайський коронавірус Covid-2019: симптоми та як намагаються лікувати
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Гігієна Австралія Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:35 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 18:00 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 09:03 Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися
      Тетяна Панасюк
      11 березня , 19:42 Топ-5 електрокамінів
      сьогодні , 17:08 Облікову ставку знову знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук