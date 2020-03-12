Пандемія коронавірусу у світі: у небі над Сіднеєм з’явився напис "Мийте руки" – фото, відео

Жителям австралійського Сіднея зайвий раз нагадали найпростіший спосіб того, як можна уберегти себе від коронавірусу. Так, у небі над містом-мільйонником з’явився напис "Мийте руки".

Напис у небі зробив невідомий пілот. Яскраві фото та відео влучного напису у небі вже ширяться мережею.

А так робити не треба Китаянка кашляла на екіпаж та влаштувала бійку через перевірку на коронавірус: відео

Можливо, незвичайна ідея прийшла пілоту в голову після того, як австралійський уряд закликав уважніше ставитися до особистої гігієни.

Whoever does this - thank you! If only the teachers in my daughters' school would listen to this advice and make kids wash their hands. #WashYourHands #washyourdamnhands #coronavirusaustralia pic.twitter.com/QXF7UC9uz8 — Kasia (@Kasia_Zetka) March 12, 2020

Увага! Коронавірус Covid-19 у ВООЗ 11 березня назвали пандемією. Це сталося через блискавичне поширення інфекції у різноманітних країнах.

"Мийте руки", – напис у небі над Сіднеєм: відео

У соцмережах автору напису дякують та сподіваються, що таке нагадування для жителів Австралії справді стане дієвим.

Тим часом ми нагадуємо вам, як правильно мити руки, аби не підхопити інфекцію.



Як правильно мити руки / Інфографіка 24 каналу