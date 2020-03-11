Яка ситуація з інвестиціями в Україні через валютну паніку: відповідь НБУ

У Національному банку України підтвердили, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації. Однак інвестори не поспішають виводити свої кошти з України.

У 2019 році саме приплив іноземних інвестицій у державні облігації став одним з чинників, які призвели до суттєвого зміцнення курсу гривні, пояснили на фейсбук-сторінці Нацбанку.

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Там також додали, що ситуація з падінням цін на нафту не завдають шкоди українській економіці.

Фундаментальних факторів для суттєвого погіршення ситуації наразі немає. Україна продовжує нарощувати поставки товарів за кордон за основними статтями експорту, водночас ми не є експортерами нафти, тому зниження цін на цей товар дає радше більшу економію на імпорті енергоносіїв,

– зазначили у Нацбанку.

Аби підтримати стабільність української валюти, НБУ у першій половині 10 березня продав із золотовалютних резервів України 250 мільйонів доларів. Падіння курсу гривні зупинилося у другій половині дня.

Що відбувається з курсом валют: головне

Вперше у 2020 році валюта суттєво почала дорожчати 25 лютого. Це відбулося на фоні епідемії коронавірусу. На початку місяця як долар, так і євро демонстрували тривале падіння з певними коливаннями.

Відповідно до офіційного курсу НБУ, 11 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується останньої. Так, за долар доведеться викласти 25 гривень 31 копійку – це на 39 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Євро ж зросло на 70 копійки, і тепер його ціна становить 28 гривень 79 копійок за одиницю.

Водночас на світових фінансових ринках стався найбільший спад від часів Світової фінансової кризи. 9 березня світові ціни на нафту протягом дня впали на 30%. Цьому сприяла відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

Що робить НБУ, аби стримати падіння курсу?У НБУ пояснили, що для запобігання "розхитування" курсу залучатимуть також і міжнародні резерви. І це вже підтверджено на практиці. До прикладу, минулого тижня Нацбанк за три дні продав 307 мільйонів доларів, а 10 березня – 250 мільйонів доларів.