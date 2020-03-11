12:25
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Яка ситуація з інвестиціями в Україні через валютну паніку: відповідь НБУ

      - Читать новость на русском
      Нацбанк про зниження попиту на державні облігації / daynews.com.ua

      У Національному банку України підтвердили, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації. Однак інвестори не поспішають виводити свої кошти з України.

      У 2019 році саме приплив іноземних інвестицій у державні облігації став одним з чинників, які призвели до суттєвого зміцнення курсу гривні, пояснили на фейсбук-сторінці Нацбанку.

      Варто прочитати Чому впала гривня: пояснення НБУ

      Там також додали, що ситуація з падінням цін на нафту не завдають шкоди українській економіці.

      Фундаментальних факторів для суттєвого погіршення ситуації наразі немає. Україна продовжує нарощувати поставки товарів за кордон за основними статтями експорту, водночас ми не є експортерами нафти, тому зниження цін на цей товар дає радше більшу економію на імпорті енергоносіїв,
      – зазначили у Нацбанку.

      Аби підтримати стабільність української валюти, НБУ у першій половині 10 березня продав із золотовалютних резервів України 250 мільйонів доларів. Падіння курсу гривні зупинилося у другій половині дня.

      Що відбувається з курсом валют: головне

      Вперше у 2020 році валюта суттєво почала дорожчати 25 лютого. Це відбулося на фоні епідемії коронавірусу. На початку місяця як долар, так і євро демонстрували тривале падіння з певними коливаннями.

      Відповідно до офіційного курсу НБУ, 11 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується останньої. Так, за долар доведеться викласти 25 гривень 31 копійку – це на 39 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Євро ж зросло на 70 копійки, і тепер його ціна становить 28 гривень 79 копійок за одиницю.

      Водночас на світових фінансових ринках стався найбільший спад від часів Світової фінансової кризи. 9 березня світові ціни на нафту протягом дня впали на 30%. Цьому сприяла відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

      Що робить НБУ, аби стримати падіння курсу?У НБУ пояснили, що для запобігання "розхитування" курсу залучатимуть також і міжнародні резерви. І це вже підтверджено на практиці. До прикладу, минулого тижня Нацбанк за три дні продав 307 мільйонів доларів, а 10 березня – 250 мільйонів доларів.

      Саудівська Аравія проти Росії: чому почалась і чим завершиться нафтова війна
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Золото Ціни Інвестиції 24 Інвестиції Валюта Долар Євро Гривня ОПЕК Обвал цін на нафту Курси валют НБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:03 Поки смерть не розлучить їх. Путін заявив, що буде правити вічно
      Леонід Швець
      сьогодні , 10:00 Рейх Путіна твердо став на ноги
      СерпомПо
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 08:30 Вода як важіль впливу України на Росію
      Юрій Шуліпа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук