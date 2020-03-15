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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Паніка через коронавірус: що відомо про порушення на виборах у 179 окрузі

      - Читать новость на русском
      На Харівщині відбуваються довибори до парламенту / ОПОРА

      На деяких дільницях 179 округу на Харківщині, де 15 березня відбуваються довибори до Верховної Ради, спостерігачі від громадських організацій зафіксували низку порушень.

      Пресцентр Комітету виборців України повідомляє, що на окремих дільницях діють провокатори, сіючи паніку щодо коронавірусу.

      Актуально Вибори на 179 окрузі на Харківщині: усі дільниці відкрилися вчасно

      Зокрема, на дільницю № 631020 прийшли невідомі, які не представились, однак робили зауваження членам виборчих комісій про нібито відсутність на них медичних масок.

      Водночас на території ринку у Краснограді невідомі пояснюють виборцям, що в Україні карантин, а вибори в окрузі скасовано.

      Також КВУ фіксує незначні організаційні проблеми в окрузі: зокрема, неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (дільниці № 631042 і № 631000) та недостатню кількість скриньок.

      Громадська мережа "ОПОРА" інформує, що станом на 12 годину зафіксовано такі порушення:

      • випадки видачі бюлетенів одним членом комісії,
      • спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію,
      • наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях у день голосування.

      Увага! Результати виборів на окрузі № 179 мають бути встановлені не пізніш як на 15 день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

      Як проходять вибори на Харківщині в умовах карантину?Вибори відбуваються в умовах карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Дільниці продезінфікували, а члени Дільничної виборчої комісії працюють у масках.

      Членів ДВК просять систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці. ЦВК просило Харківську ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.

      Вибори на 179 окрузі: основне

      • 13 грудня Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області. Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народу" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 у Харківській області, який пізніше очолив Харківську область.
      • До меж цього округу входять: місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони. Загалом, за попередніми підрахунками, у вказаних виборах зможуть взяти участь майже 147 тисяч виборців.
      • Для участі у зазначених виборах Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів у народні депутати України. До виборчого бюлетеню включено 37 кандидатів (3 – відмовилися від балотування). З них: 27 – висунутих політичними партіями, 10 – шляхом самовисування.
      • Усі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Харкова Новини України Вибори на 179 окрузі Новини політики
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