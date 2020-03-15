Паніка через коронавірус: що відомо про порушення на виборах у 179 окрузі

На деяких дільницях 179 округу на Харківщині, де 15 березня відбуваються довибори до Верховної Ради, спостерігачі від громадських організацій зафіксували низку порушень.

Пресцентр Комітету виборців України повідомляє, що на окремих дільницях діють провокатори, сіючи паніку щодо коронавірусу.

Актуально Вибори на 179 окрузі на Харківщині: усі дільниці відкрилися вчасно

Зокрема, на дільницю № 631020 прийшли невідомі, які не представились, однак робили зауваження членам виборчих комісій про нібито відсутність на них медичних масок.

Водночас на території ринку у Краснограді невідомі пояснюють виборцям, що в Україні карантин, а вибори в окрузі скасовано.

Також КВУ фіксує незначні організаційні проблеми в окрузі: зокрема, неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (дільниці № 631042 і № 631000) та недостатню кількість скриньок.

Громадська мережа "ОПОРА" інформує, що станом на 12 годину зафіксовано такі порушення:

випадки видачі бюлетенів одним членом комісії,

спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію,

наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях у день голосування.

Увага! Результати виборів на окрузі № 179 мають бути встановлені не пізніш як на 15 день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

Як проходять вибори на Харківщині в умовах карантину?Вибори відбуваються в умовах карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Дільниці продезінфікували, а члени Дільничної виборчої комісії працюють у масках.



Членів ДВК просять систематично провітрювати приміщення дільниці, а у разі скупчення людей – рекомендувати виборцям чекати своєї черги на вулиці. ЦВК просило Харківську ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців.

Вибори на 179 окрузі: основне