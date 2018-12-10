12:45
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Панкратіон – небезпечний вид спорту зі смертельними випадками

      222 Читать новость на русском
      Панкратіон
      Панкратіон

      Панкратіон – це один з давніх видів єдиноборства, яке поєднує в собі елементи боротьби і кулачного бою. Один з олімпійських видів єдиноборств, який міг закінчитися смертю одного з учасників.

      Панкратіон виник у Давній Греції. Він був представлений в програмі Олімпійських ігор в 648 році до нашої ери. Панкратіон починав свої змагання на 4 день Олімпійських ігор. Були доволі жорсткими, що час від часу закінчувалися смертю, часто травмами учасників. Відомий випадок, коли мертвого атлета – Аріхіона – було визнано переможцем.

      Читайте також: Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO

      Сучасний панкратіон не такий смертельний, але теж доволі небезпечний вид спорту. Поєдинки проводяться з обмеженням часу і використовуються надійні захисні пристосування для зниження рівню травматизму. Ця система орієнтована здебільшого на техніку вільного бою і близька до рукопашного. Атлетам дозволяється застосовувати практично весь арсенал технічних дій боротьби вільної, греко-римської, самбо, дзюдо, східних єдиноборств, боксу та кікбоксингу.

      Панкратіон – неолімпійський вид спорту. Він визнаний в Україні на офіційному рівні. 15 травня 2003 року було офіційно зареєстрована Федерація панкратіону України, а вже 19-21 лютого 2004 року в Івано-Франківську відбувся перший чемпіонат України з панкратіону.

      Однак панкратіон не входить до програми Всесвітніх ігор 2017 року, та представлений на Всесвітніх іграх з єдиноборств.

      Нагадаємо, 15-річна чемпіонка Росії з панкратіону Ірина Рибнікова загинула, коли намагалася зарядити мобільний телефон, перебуваючи у ванні. Телефон випадково впав у воду, і юна спортсменка загинула від удару струмом.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Удар в спину" российскому экспорту
      сьогодні , 12:00 "Удар в спину" российскому экспорту
      Злой Одессит 2589
      Розгроми від "Шахтаря" та "Динамо", "Олександрія" неочікувано програє вдома: підсумки 18-го туру
      сьогодні , 11:37 Розгроми від "Шахтаря" та "Динамо", "Олександрія" неочікувано програє вдома: підсумки 18-го туру
      Ігор Саджениця 198
      Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      Максим Карижський 2995
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 грудня , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3429
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      9 грудня , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 3108
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      UFI поверне українцям гроші за квитки
       28 вересня 2013 , 14:15
      Конте тричі чемпіон - Зідана чекають на заміну
       12 травня 2014 , 13:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук