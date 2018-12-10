Панкратіон – небезпечний вид спорту зі смертельними випадками

Панкратіон – це один з давніх видів єдиноборства, яке поєднує в собі елементи боротьби і кулачного бою. Один з олімпійських видів єдиноборств, який міг закінчитися смертю одного з учасників.

Панкратіон виник у Давній Греції. Він був представлений в програмі Олімпійських ігор в 648 році до нашої ери. Панкратіон починав свої змагання на 4 день Олімпійських ігор. Були доволі жорсткими, що час від часу закінчувалися смертю, часто травмами учасників. Відомий випадок, коли мертвого атлета – Аріхіона – було визнано переможцем.

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Сучасний панкратіон не такий смертельний, але теж доволі небезпечний вид спорту. Поєдинки проводяться з обмеженням часу і використовуються надійні захисні пристосування для зниження рівню травматизму. Ця система орієнтована здебільшого на техніку вільного бою і близька до рукопашного. Атлетам дозволяється застосовувати практично весь арсенал технічних дій боротьби вільної, греко-римської, самбо, дзюдо, східних єдиноборств, боксу та кікбоксингу.

Панкратіон – неолімпійський вид спорту. Він визнаний в Україні на офіційному рівні. 15 травня 2003 року було офіційно зареєстрована Федерація панкратіону України, а вже 19-21 лютого 2004 року в Івано-Франківську відбувся перший чемпіонат України з панкратіону.

Однак панкратіон не входить до програми Всесвітніх ігор 2017 року, та представлений на Всесвітніх іграх з єдиноборств.

Нагадаємо, 15-річна чемпіонка Росії з панкратіону Ірина Рибнікова загинула, коли намагалася зарядити мобільний телефон, перебуваючи у ванні. Телефон випадково впав у воду, і юна спортсменка загинула від удару струмом.