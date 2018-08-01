"Панкреатин": склад, показання та побічна дія
"Панкреатин" є відносно недорогим аналогом ліків для полегшення перетравлювання їжі.
"Здоров’я 24" зібрало інформацію про користь та шкоду препарату.
Користь "Панкреатину"
Таблетки відносять до тих засобів, що покращують травлення. "Панкреатин" містить у собі відповідні ферменти.
1 таблетка містить панкреатину 250 мг, а також лактозу, кальцію стеарат, повідон та інші.
"Панкреатин" призначений для лікування симптомів диспепсії – біль або відчуття печіння в епігастрії, відчуття переповнення шлунку після прийому їжі.
"Панкреатин": склад, показання та побічна дія
Ліки призначають для покращення травлення після вживання рослинної, жирної і незвичної їжі. "Панкреатин" застосовують при метеоризмі (надлишкове скупчення газів), що пов'язаний з розладами шлунку, а також для прискорення їжі у кишківнику.
Шкода "Панкреатину"
Ліки не можна вживати, якщо у людини є алергія до одного або кількох компонентів препарату.
Не призначають "Панкреатин" при:
- гострому панкреатиті;
- хронічному панкреатиті у фазі загострення;
- кишковій непрохідності.
Ефект препарату знижується при одночасному застосуванні його з антитромбічними засобами, антагоністами вітаміну К і ацетилсаліциловою кислотою. Вживання препарату знижує всмоктування заліза, фолієвої кислоти.
При тривалому застосуванні "Панкреатину" необхідно одночасно вживати препарати заліза. Під час вагітності та годування грудьми слід проконсультуватися з лікарем, його можуть призначати тоді, коли користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
"Панкреатин": склад, показання та побічна дія
Побічні реакції
З боку травної системи: діарея, відчуття дискомфорту в епігастральній ділянці шлунка, нудота, блювання, метеоризм, зміна характеру випорожнень, запор, кишкова непрохідність.
Алергічні реакції: можливі реакції гіперчутливості (у тому числі висип, свербіж шкіри, чхання, сльозотеча, бронхоспазм, кропив'янка, анафілактичні реакції).
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