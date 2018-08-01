"Панкреатин" є відносно недорогим аналогом ліків для полегшення перетравлювання їжі.

"Здоров’я 24" зібрало інформацію про користь та шкоду препарату.

Користь "Панкреатину"

Таблетки відносять до тих засобів, що покращують травлення. "Панкреатин" містить у собі відповідні ферменти.

1 таблетка містить панкреатину 250 мг, а також лактозу, кальцію стеарат, повідон та інші.

"Панкреатин" призначений для лікування симптомів диспепсії – біль або відчуття печіння в епігастрії, відчуття переповнення шлунку після прийому їжі.



"Панкреатин": склад, показання та побічна дія

Ліки призначають для покращення травлення після вживання рослинної, жирної і незвичної їжі. "Панкреатин" застосовують при метеоризмі (надлишкове скупчення газів), що пов'язаний з розладами шлунку, а також для прискорення їжі у кишківнику.

Шкода "Панкреатину"

Ліки не можна вживати, якщо у людини є алергія до одного або кількох компонентів препарату.

Не призначають "Панкреатин" при:

гострому панкреатиті; хронічному панкреатиті у фазі загострення; кишковій непрохідності.

Ефект препарату знижується при одночасному застосуванні його з антитромбічними засобами, антагоністами вітаміну К і ацетилсаліциловою кислотою. Вживання препарату знижує всмоктування заліза, фолієвої кислоти.

При тривалому застосуванні "Панкреатину" необхідно одночасно вживати препарати заліза. Під час вагітності та годування грудьми слід проконсультуватися з лікарем, його можуть призначати тоді, коли користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.



"Панкреатин": склад, показання та побічна дія

Побічні реакції

З боку травної системи: діарея, відчуття дискомфорту в епігастральній ділянці шлунка, нудота, блювання, метеоризм, зміна характеру випорожнень, запор, кишкова непрохідність.



Алергічні реакції: можливі реакції гіперчутливості (у тому числі висип, свербіж шкіри, чхання, сльозотеча, бронхоспазм, кропив'янка, анафілактичні реакції).