ПАОК виставив на трансфер Хачеріді, українець хоче грати в Німеччині

Грецький ПАОК, кольори якого захишає український захисник Євген Хачеріді, прийняв рішення продати гравця. Найближчим часом колишній гравець "Динамо" змінить команду.

Як повідомляє sport24.gr, керівництво ПАОКа прийняло рішення розлучитися з 31-річним Хачеріді й вже займається пошуком нового клубу для футболіста.

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Однією з причин, чому грецький клуб хоче розлучитися з Хачеріді – є висока зарплата гравця на рівні 1,3 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді вже визначився з новим клубом, і незабаром про трансфер буде оголошено офіційно.

За інформацією FootballHub, Хачеріді отримав пропозицію від клубу з Казахстану, проте відхилив її. Пріоритетом для футболіста є перехід в клуб з німецької Бундесліги.

За ПАОК, куди Хачеріді перейшов влітку 2018-го, він зіграв 10 матчів у всіх турнірах. Найбільший відтинок кар'єри захисник провів у київському "Динамо", кольори якого захищав одинадцять років (2007-2018). За збірну Євген провів 51 матч та забив три голи.

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