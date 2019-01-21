13:11
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      ПАОК виставив на трансфер Хачеріді, українець хоче грати в Німеччині

      143 Читать новость на русском
      ПАОК виставив на трансфер Хачеріді
      ПАОК виставив на трансфер Хачеріді / fcdynamo.kiev.ua

      Грецький ПАОК, кольори якого захишає український захисник Євген Хачеріді, прийняв рішення продати гравця. Найближчим часом колишній гравець "Динамо" змінить команду.

      Як повідомляє sport24.gr, керівництво ПАОКа прийняло рішення розлучитися з 31-річним Хачеріді й вже займається пошуком нового клубу для футболіста.

      Читайте також: Два скандалісти "Динамо" могли перейти в московський клуб

      Однією з причин, чому грецький клуб хоче розлучитися з Хачеріді – є висока зарплата гравця на рівні 1,3 млн євро.

      Раніше повідомлялося, що Хачеріді вже визначився з новим клубом, і незабаром про трансфер буде оголошено офіційно.

      За інформацією FootballHub, Хачеріді отримав пропозицію від клубу з Казахстану, проте відхилив її. Пріоритетом для футболіста є перехід в клуб з німецької Бундесліги.

      За ПАОК, куди Хачеріді перейшов влітку 2018-го, він зіграв 10 матчів у всіх турнірах. Найбільший відтинок кар'єри захисник провів у київському "Динамо", кольори якого захищав одинадцять років (2007-2018). За збірну Євген провів 51 матч та забив три голи.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Футбол Трансфери
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      сьогодні , 13:00 "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      Сергій Лещенко 58
      Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      сьогодні , 12:01 Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      Злой Одессит 829
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      сьогодні , 11:37 Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур
      Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      сьогодні , 09:03 Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      13 7481
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук