Священнослужителі також дивляться порно: папа Франциск закликав зберегти чисте серце

Папа Римський вважає, що користуватися цифровими та соціальними медіа варто обмежено, не витрачаючи на це багато часу. А також згадав у промові й перегляд порнографії.

За його словами, "грішать" цим не лише звичайні прихожани, а й священнослужителі. Про це розповів Папа Римський Франциск на сесії у Ватикані.

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Злочин проти цнотливості

Під час своєї промови він порекомендував видаляти такий контент зі свого телефону, щоб позбавитися спокус, адже церковне вчення розглядає порнографію як злочин проти цнотливості.

Також Папа Римський Франциск звернувся й до священників та черниць. Він попередив про небезпеку перегляду порнографії в Інтернеті, адже це "послаблює священицьке серце".

Диявол входить звідти,

– сказав Папа у промові.

На його думку, такий пікантний контент є пороком, який забруднює чисте серце. А тому ті, хто приймають вчення Ісуса щодня, не повинні сприймати цю порнографічну інформацію.

Останні заяви Папи Римського

Раніше Папа Римський також відреагував на ядерний шантаж Путіна. Під час ранкового виступу на щотижневій загальній аудієнції він назвав такі погрози божевіллям.

На початку жовтня він закликав Путіна припинити війну "з любові до власного народу", а Володимира Зеленського погодитися на переговори. Однак він не врахував сучасний контекст війни, адже Путіну плювати на власний народ, а президент України не може погодитися на перемовини на умовах Росії.

Також Папа Римський назвав доньку ідеолога "русского міра" Алєксандра Дугіна однією з "невинних" жертв війни. Однак посол України у Ватикані наголосив, що людину, яка закликала вбивати українців, не можна вважати "невинною" жертвою у контексті війни в Україні.

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