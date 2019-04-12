Папа Франциск поцілував ноги лідерам Південного Судану, аби ті зберегли мир: фото та відео

Папа Римський Франциск став на коліна та поцілував ноги лідерам Південного Судану. Він закликав їх не повертатися до громадянської війни.

Папа Франциск звернувся до президента країни Сальви Кііра, його колишнього заступника Рієка Мачара, який став лідером повстанців, та ще 3 віце-президентів, пише Euronews.

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Папа закликав чиновників поважали перемир'я, яке вони підписали та зобов'язалися створити уряд наступного місяця.

Я прошу вас, як брата, залишитися в мирі. Я прошу вас серцем, давайте йти вперед. Буде багато проблем, але вони не подолають нас. Вирішуйте свої проблеми,

– сказав Папа Римський.

Лідери були приголомшені, коли 82-річний Папа став на коліна та поцілував ноги їм та кільком іншим людям в кімнаті. До слова, Папа страждає від хронічного болю в ногах, тож помічники допомагали йому нахилятися.

У суданській столиці Хартумі 11 квітня командувачі армії на своїй зустрічі вирішили усунути президента країни Омара аль-Башира та його оточення, і таки домоглися свого. Тож Папа занепокоївся, що переворот може поставити під загрозу мирну угоду, яка завершила жорстоку п'ятирічну громадянську війну в Південному Судані.

Папа Римський Франциск став на коліна та поцілував ноги лідерам Південного Судану: дивіться відео