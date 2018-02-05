Папа Франциск закликав провести спільну молитву 23 лютого

Папа римський Франциск звернувся із закликом до представників усіх конфесій влаштувати 23-го лютого спільну молитву за мир, щоб сказати "ні" насиллю та конфліктам.

Прохання понтифік озвучив під час щотижневого папського благословення на площі Святого Петра в Римі, повідомляє "5 канал".

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"Особливо я запрошую до молитви наших братів та сестер, які не є католиками або ж узагалі християнами. Вони можуть долучитися, але найважливіше, щоб усі разом. Звісно, ми можемо молитися, але не тільки. Адже кожен із нас може сказати "ні" насиллю у свій спосіб, тому що перемоги, які здобуті завдяки насильству, не є справжніми. Тоді як робота в ім'я миру приносить користь усім", – заявив Папа Римський Франциск.

Свій заклик Франциск пояснив необхідністю молитись за припинення тривалих і трагічних конфліктів в усіх куточках планети – особливо у Південному Судані та Конго.

23-тє лютого саме припадає на першу п'ятницю Великого християнського посту. Упродовж цього періоду церква заохочує вірян до благодійності, проявів милосердя та утримання від споживання певних страв на знак розкаяння.