Папа Римський розповів, що молиться українською

Папа Римський Франциск на зустрічі з українськими вірянами в соборі Святої Софії в Римі заявив, що кожного вечора молиться українською.

У своїй промові, Папа Франциск згадав про війну на Донбасі, про страждання невинних і подякував українським жінкам, які їдучи на заробітки доглядають за старими та немічними. Їх роботу він назвав святою.

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Також Папа Римський зауважив, що кожного вечора він звертає свої молитви до ікони пресвятої Богородиці і робить це українською.

Я відкирию вам невеликий секрет. Перш ніж іти до нічного спочинку чи встати вранці, я зустрічаюся з українцями. Я молюся до ікони пресвятої Богородиці, яку мені подарував ваш блаженнійший Святослав. І кожну молитву я завершую українською мовою,

– наголосив Папа Франциск.

В кінці зустрічі українська громада подарувала понтифіку карту України та лялькову родину в національних костюмах. Це перший в історії візит Папи Римського до української церкви, побудованої у столиці Італії.