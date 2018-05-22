Папа Римський сказав гею, що його створив Бог і він любить його таким

У розмові з гомосексуалом, який став жертвою сексуальних домагань священика, Папа Римський сказав, що геїв створив Бог і він любить їх такими.

Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.

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Хуан Карлос Круз, який став жертвою сексуального насильства з боку чилійського священика, провів три дні з Папою Франциском у Ватикані ще у квітні 2018 року

"Ти знаєш, Хуане Карлосе, це не має значення. Бог створив тебе таким. Бог любить тебе таким. Папа Римський любить тебе таким, як ти є, і ти повинен любити себе та не переживати через те, що кажуть люди", – передав слова Папи Римського Хуан Карлос Круз.

Як відзначає видання, ці слова Папи Франциска є суттєвим відходом від вчення Римо-католицької церкви, яка розглядає гомосексуалізм як "об’єктивний розлад", що суперечать Божим законам.

Речник Ватикану Грег Берк заявив CNN, що вони зазвичай "не коментують приватні розмови Папи".

Фернандо Карадима, священик, який згвалтував Круза, був визнаний Ватиканом винним у вчиненні злочину в 2011 році.