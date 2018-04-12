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Папа Римський вибачиться перед жертвами єпископів, яких підозрюють у сексуальному насиллі

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Папа Римський
Папа Римський / flickr.com

Папа Римський Франциск викликав на килим 32 єпископів Чилі, яких звинувачують у педофілії. А також збирається запросити жертв сексуального насильства, щоб особисто перед ними вибачитися.

Про це повідомляє РІА.

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Відповідну заяву папа написав у листі. Папа зазначив, що йому прикро через те, що він довгий час залишався сліпим у питаннях про сексуальні знущання над дітьми у римо-католицькій церкві. Як відомо, понтифіку не раз закидали, що у 2015 році він призначив єпископом чилійського міста Осорно Хуана Барроса, якого звинувачували у покритті свого наставника Фернандо Карадімо. Останнього визнали винним у сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

Генеральний секретар Єпископської Конференції Фернандо Рамосоприлюднив лист для загалу.

"Я помилявся, ухваливши хибні рішення. Я трактував ситуацію неправильно через брак правдивої інформації. Я прошу прощення у всіх тих, кого я образив, і сподіваюся, що зможу особисто попросити вибачення у найближчі тижні", – йдеться у листі.

До слова, Папа Римський засудив використання хімзброї у Сирії.

Теги: Папа Римський Чилі релігія Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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