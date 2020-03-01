Папа Римський вперше за кілька днів вийшов до парафіян та розповів про стан здоров'я

1 березня Папа Франциск вперше за три останні дні виступив перед паломниками з вікна над площею Святого Петра у Ватикані.

За інформацією Associated Press, він заявив, що не братиме участь в традиційному тижні духовних роздумів поблизу Рима через застуду.

До слова: Папа Римський Франциск захворів після зустрічі з парафіянами: фото

"Прошу вас піднести молитви за успіх духовних роздумів, які почнуться сьогодні ввечері в Арічче. Цього року застуда змушує мене не брати участь у цій події", – пояснив Папа Римський.

Також наголосив, що весь наступний тиждень присвятить духовним роздумам у Ватикані.

Під час недільної проповіді застуда нагадувала про себе – Папа Франциск двічі робив коротку паузу через кашель.

Зазначимо, що понтифік вперше за сім років пропускає духовні вправи на початку Великого посту перед Великоднем.

Що відомо про хворобу Папи Римського?

Інформація про нездужання 83-річного Папи Римського з'явилась після зустрічі з парафіянами.

У ЗМІ одразу ж почались ширитись чутки про нібито зараження понтифіка коронавірусом, який лютує в Італії. Однак офіційного підтвердження цьому немає. Він й справді прихворів, але не коронавірусом COVID-2019. На питання, чи проходив Папа Римський тест на коронавірус, у Ватикані відмовилися відповідати.

Через застуду Папа Франциск скасував не один офіційний захід. Однак 29 лютого він прийняв на аудієнції у Ватикані главу УГКЦ Святослава (Шевчука).