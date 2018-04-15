Папа Римський закликав до миру у Сирії

Папа Римський Франциск закликав молитися за мир у Сирії.

Про це пише Vatican News.

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Я глибоко стурбований нинішньою ситуацією у світі, у якому, попри доступні міжнародній спільноті інструменти, все ще складно дійти до спільних дії на користь миру в Сирії та інших регіонах,

– заявив Папа Римський.

За його словами, він продовжує беззастережно молитись за мир і запрошує людей добровільно зробити це також.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Башара Асада.



Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі.