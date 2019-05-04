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      Папа Римський запросив керівництво УГКЦ до Ватикану

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      Папа Римський запросив керівництво УГКЦ
      Папа Римський запросив керівництво УГКЦ / Медіаресур УГКЦ

      Папа Римський Франциск запросив митрополитів Української греко-католицької церкви до Ватикану на зустріч, щоб проявити свою "близькість".

      Вона відбудеться 5-6 липня, приїде Верховний Архієпископ, члени постійного Синоду та Митрополитів Української Греко-Католицької Церкви, повідомляє прес-служба УГКЦ.

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      Також братимуть участь Голови Дикастерій Римської Курії. Цією зустріччю, Папа Франциск прагне "проявити знак своєї близькості до Української греко-католицької церкви, яка здійснює душпастирське служіння, як на Батьківщині, так і в різних частинах світу".

      Також ця зустрів, як повідомляється, дасть можливість глибше проаналізувати життя та потреби України.

      Такого типу зустрічі належать до внутрішньої практики Ватиканської курії, коли намагаються зрозуміти, яким чином діяти з приводу тих чи інших подій, обставин чи ситуацій,
      – сказав Глава УГКЦ Святослав.

      За його словами, ця стратегія завжди артикулюється навколо трьох пунктів. Перше – підтримка церкви, яку хочеться вислухати й зрозуміти, яким чином Папа Римський особисто може діяти, щоби підтримати таку церкву. Друге – подбати про належне скріплення цієї церкви. Третє – забезпечити органічний розвиток УГКЦ відповідно до тих викликів, якими сьогодні живе українська церква в Україні і за кордоном.

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      Теги: Новини України УГКЦ Папа Римський Ватикан Святослав Шевчук
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