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Папараці підловили Бейонсе на відпочинку в Італії: фото

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Бейонсе
Бейонсе / Фото із соцмереж

Насичений графік міжнародного турне Бейонсе та Jay-Z не стає на заваді відпочинку артистів. Цього разу співаки відправились у сонячну Італію, де провели уїк-енд.

У виданні The Daily Mail з'явились кадри, які папараці зуміли зняти під час поїздки зірок на розкішній яхті. 

Вже кілька тижнів у мережі обговорюють округлий живіт Бейонсе, який вона показала під час концерту. Кадри, опубліковані в соцмережах стали вірусними. Прихильники та ЗМІ підозрюють, що зіркова пара очікує на появу четвертої дитини.

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Ані Бейонсе, ані її чоловік – репер та продюсер Jay-Z – не прокоментували інформацію журналістів. Підігріла чутки про вагітність і поїздка співаків до Італії. Пара відпочивала на яхті, насолоджуючись спілкуванням один з одним. Однак папараці зняли милі кадри та показали, що Бейонсе й справді має пишні форми, які вміло прикривала вбранням. 

Для прогулянки на яхті артистка вбрала чорний купальник та сині шорти. Пляжний образ Бейонсе доповнила орною накидкою, капелюхом та окулярами. Лежачи біля чоловіка, вона прикрила свій живіт смугастим пледом, чим і привернула неабияку увагу журналістів. 


Бейонсе на відпочинку засвітила округлий живіт


Бейонсе відпочивала на яхті


Бейонсе та її чоловік Jay-Z на відпочинку


Бейонсе підігріла чутки про вагітність


Співачка Бейонсе в Італії

Теги: LifeStyle відпочинок Музика Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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