Папараці підловили Хайден Панеттьєрі на побаченні: фотофакт

Акторка Хайден Панеттьєрі не довго тужила через тріщину в стосунках з Володимиром Кличком. Зірка сходила на побачення з таємничим незнайомцем.

Як повідомляють ЗМІ, після тривалих стосунків український екс-боксер Володимир Кличко та чарівна акторка Хайден Панеттьєрі вирішили розійтись. Пара скасувала свої заручини та, мабуть, буде вирішувати питання про опіку над 3-річною донькою Кайєю.

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Не встигли прихильники зірок оговтатись від інформації про їх розрив, як Хайден Панеттьєрі засвітилась на побаченні з симпатичним брюнетом. Ймовірно, тужити через скасування заручин акторка не має наміру, тому насолоджується відпочинком в Голлівуді.

Папараці The Daily Mail підловили Хайден, коли вона виходила із ресторану в супроводі таємничого чоловіка. Акторка виглядала щасливо та не приховувала своєї посмішки. У журналістів не виникло сумнівів, що це була не дружня зустріч Хайден Панеттьєрі, а романтичне побачення. Все тому, що пара вийшла, тримаючись за руки, а біля авто вони щасливо станцювали перед фотографами.



Хайден Панеттьєрі сходила на побачення

На вечерю Хайден Панеттьєрі вбрала сукню з квітковим принтом, яка підкреслила неідеальну фігуру зірки. Без макіяжу та з буденною зачіскою вона повечеряла із загадковим чоловіком. Після трапези акторка вийшла з ресторану босою, знявши перед фотографами шкарпетки. Взуття зірка не несла в руках, тому невідомо, чим завершила свій look екс-наречена Володимира Кличка.

Ймовірно, Хайден добряче хильнула перед виходом з ресторану, про що свідчила і її поведінка, і зовнішній вигляд.



Хайден Панеттьєрі зняла шкарпетки перед фотографами



Побачення екс-нареченої Володимира Кличка



Хайден Панеттьєрі станцювала