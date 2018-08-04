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Папараці підловили Хайден Панеттьєрі на побаченні: фотофакт

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Хайден Панеттьєрі сходила на побачення
Хайден Панеттьєрі сходила на побачення / dailymail.co.uk

Акторка Хайден Панеттьєрі не довго тужила через тріщину в стосунках з Володимиром Кличком. Зірка сходила на побачення з таємничим незнайомцем.

Як повідомляють ЗМІ, після тривалих стосунків український екс-боксер Володимир Кличко та чарівна акторка Хайден Панеттьєрі вирішили розійтись. Пара скасувала свої заручини та, мабуть, буде вирішувати питання про опіку над 3-річною донькою Кайєю.

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Не встигли прихильники зірок оговтатись від інформації про їх розрив, як Хайден Панеттьєрі засвітилась на побаченні з симпатичним брюнетом. Ймовірно, тужити через скасування заручин акторка не має наміру, тому насолоджується відпочинком в Голлівуді. 

Папараці The Daily Mail підловили Хайден, коли вона виходила із ресторану в супроводі таємничого чоловіка. Акторка виглядала щасливо та не приховувала своєї посмішки. У журналістів не виникло сумнівів, що це була не дружня зустріч Хайден Панеттьєрі, а романтичне побачення. Все тому, що пара вийшла, тримаючись за руки, а біля авто вони щасливо станцювали перед фотографами. 


Хайден Панеттьєрі сходила на побачення

На вечерю Хайден Панеттьєрі вбрала сукню з квітковим принтом, яка підкреслила неідеальну фігуру зірки. Без макіяжу та з буденною зачіскою вона повечеряла із загадковим чоловіком. Після трапези акторка вийшла з ресторану босою, знявши перед фотографами шкарпетки. Взуття зірка не несла в руках, тому невідомо, чим завершила свій look екс-наречена Володимира Кличка. 

Ймовірно, Хайден добряче хильнула перед виходом з ресторану, про що свідчила і її поведінка, і зовнішній вигляд. 


Хайден Панеттьєрі зняла шкарпетки перед фотографами


Побачення екс-нареченої Володимира Кличка


Хайден Панеттьєрі станцювала


Хайден Панеттьєрі напідпитку

Теги: LifeStyle Кіно Зіркові романи Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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