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Нові монетні гривні почнуть випускати вже у квітні

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Як виглядатимуть монети номіналом 1 та 2 гривні
Як виглядатимуть монети номіналом 1 та 2 гривні / НБУ

Національний банк України введе в обіг нові обігові монети номінальною вартістю 1 та 2 гривні.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Монети з часом прийдуть на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу банкнот,
– розповідає директор Монетного двору Банкнотно-монетного двору Національного банку України Володимир Решинський.

Зазначається, що українці матимуть змогу розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу – доки монети поступово не замінять в обігу до останньої паперової гривні.

НБУ припинить друкувати паперові банкноти номіналом 1 та 2 гривні, проте вилучати з обігу не буде.

Представники Монетного двору описали обігові монети, які матимуть сріблястий колір, будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків. За кольором і розміром нові монети помітно відрізнятимуться від монет інших номіналів, що допоможе населенню легко визначити номінал. На реверсі монети номіналом 1 гривня зображено портрет князя Володимира Великого; 2 гривні – князя Ярослава Мудрого.

Монети, що вводитимуться в обіг 27 квітня 2018 року з часом замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу,
– йдеться у повідомленні.

Директор Монетного двору Банкнотно-монетного двору Національного банку України Володимир Решинський зазначив, що у планах підприємства відкарбувати у цьому році близько 140 млн монет номіналом 1 гривня та 145 млн монет номіналом 2 гривні.

Начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу Володимир Тищенко розповів, що "тривалість життя" монет становить близько 20 років, у той час як банкноти номіналами 1 та 2 гривні – близько 1,5 року.

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Як зазначив генеральний директор Банкнотно-монетного двору Національного банку України Володимир Баглай, нові монети номіналом 1 та 2 гривні виготовляються зі сталі з гальванічним покриттям. “Це дає можливість знизити собівартість монет, тож сьогодні собівартість виготовлення нових обігових монет 1 та 2 гривні є нижчою за їх номіналˮ, – додав він.

Теги: Новини України НБУ Гроші
Джерело: 24 Канал
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