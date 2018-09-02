Папі Франциску подарували "Веспу" 1971 року

Папі Римському Франциску подарували моторолер історичної італійської марки Vespa 1971 року випуску. Подарунок зробили учасники Другого міжнародного з'їзду власників цих моторолерів під час зустрічі з понтифіком.

Про це повідомила агенція "ТАСС".

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Зазначається, що Папа Римський став власником оригінальної моделі Vespa 50R білого кольору з персональним номером BF362918. Моторолер прикрашений гербом Ватикану, а також знаками папської влади: двома схрещеними ключами. До моторолера додається персоналізований шолом.

Що стосується номера, то, як з'ясувалося, він присвоєний не просто так. Згідно з повідомленням прес-служби, BF362918 розшифровується так: BF – це ініціали (Бергольо Франческо), далі йдуть цифри року народження понтифіка (1936) і дата вручення подарунка (2918).

Однак, журналісти сумніваються, що Папа Франциск буде користуватися новим транспортним засобом. Швидше за все, мопед буде виставлено на аукціон, а гроші від його продажу підуть на благодійність. Така доля спіткала попередні подарунки понтифіка: мотоцикл Harley-Davidson і спорткар Lamborghini.